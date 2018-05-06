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Белоруска получила премию Шведской академии

  • 6.05.2018, 22:02

Активность переводчицы способствовала повышению статуса детской литературы в Беларуси.

Переводчица Надежда Кондрусевич-Шидловская получила премию «Горячее сердце» за преданность детской литературы Швеции и ее популяризацию, передает «Радыё Свабода».

По информации Шведской академии детской книги, активность переводчицы способствовала повышению статуса детской литературы в Беларуси, и также укреплению культурных связей двух стран.

Призовой фонд премии составил 10 тысяч крон (2288 рублей).

Надежда Кондрусевич переводит детские книги со шведской языка уже 10 лет. Благодаря ей по-белорусски заговорили персонажи мировой известной серии про Маму Му шведских сказочников.

В марте переводчица объявила об открытии собственного издательства.


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