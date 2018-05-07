Стреляли в министра внутренних дел 5 7.05.2018, 7:30

9,278

Министр ранен в плечо и госпитализирован.

На министра внутренних дел Пакистана Ахсана Икбала 6 мая было совершено покушение. Об этом сообщает телеканал GeoTV.

Мужчина выстрелил в чиновника из пистолета, когда тот сел в автомобиль, чтобы уехать с митинга в родном городе Наровал.

Икбал получил ранение в правое плечо и был госпитализирован в медицинский центр города Лахор. Здоровью министра угрозы нет.

Стрелявшего задержали, он оказался местным жителем.