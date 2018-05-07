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Стреляли в министра внутренних дел

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  • 7.05.2018, 7:30
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Министр ранен в плечо и госпитализирован.

На министра внутренних дел Пакистана Ахсана Икбала 6 мая было совершено покушение. Об этом сообщает телеканал GeoTV.

Мужчина выстрелил в чиновника из пистолета, когда тот сел в автомобиль, чтобы уехать с митинга в родном городе Наровал.

Икбал получил ранение в правое плечо и был госпитализирован в медицинский центр города Лахор. Здоровью министра угрозы нет.

Стрелявшего задержали, он оказался местным жителем.


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