ЧМ-2018: Финны забросили восемь шайб Латвии, швейцарцы обыграли словаков 3 7.05.2018, 7:36

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Итоги воскресенья на чемпионате мира по хоккею.

Сборная Финляндии во второй раз подряд выиграла со счетом 8:1 на чемпионате мира по хоккею, сообщает tut.by.

Финны имели огромное преимущество, а особенно выделялся 20-летний форвард Себастьян Ахо, который забросил две шайбы и сделал четыре голевых передачи.

Также по голевому дублю сделали Вели-Мати Савинайнен и Теуво Терявяйнен. Еще по одному голу в активе Микко Рантанена и Антти Суомелы.

Фото: Reuters

В другом матче дня швейцарцы уверенно обыграли словаков - 2:0. У "крестоносцев" шайбы забрасывали Тристан Шерви и Мирко Мюллер.

Таким образом, у Швейцарии уже есть две победы, а у словаков - два поражения.