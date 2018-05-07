ЧМ-2018: Финны забросили восемь шайб Латвии, швейцарцы обыграли словаков

ЧМ-2018: Финны забросили восемь шайб Латвии, швейцарцы обыграли словаков3
- 7.05.2018, 7:36
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Итоги воскресенья на чемпионате мира по хоккею.
Сборная Финляндии во второй раз подряд выиграла со счетом 8:1 на чемпионате мира по хоккею, сообщает tut.by.
Финны имели огромное преимущество, а особенно выделялся 20-летний форвард Себастьян Ахо, который забросил две шайбы и сделал четыре голевых передачи.
Также по голевому дублю сделали Вели-Мати Савинайнен и Теуво Терявяйнен. Еще по одному голу в активе Микко Рантанена и Антти Суомелы.
В другом матче дня швейцарцы уверенно обыграли словаков - 2:0. У "крестоносцев" шайбы забрасывали Тристан Шерви и Мирко Мюллер.
Таким образом, у Швейцарии уже есть две победы, а у словаков - два поражения.