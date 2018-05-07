СМИ: Джина Хаспел намерена отказаться от должности главы ЦРУ 7.05.2018, 7:45

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Джина Хаспел

Хаспел заявила о своем намерении представителям Белого дома.

Джина Хаспел, которую президент США Дональд Трамп номинировал на пост главы ЦРУ, заявляла о готовности снять свою кандидатуру в связи с беспокойством по поводу ее роли в осуществлявшейся ведомством программе ведения допросов, заявили агентству Reuters в воскресенье два осведомленных источника, сообщает «Голос Америки».

По их словам, предложение Хаспел снять свою кандидатуру было вызвано растущей у сторонников ее кандидатуры озабоченностью в связи с тем, что сотрудники Белого дома могут быть обеспокоены тем, что ее номинация находится под угрозой.

Первой о предложении Хаспел снять свою кандидатуру написала газета The Washington Post. В пятницу Хаспел была вызвана в Белый дом на встречу, посвященную обсуждению ее участия в программе ведения допросов, предполагавшей применение различных средств, в частности – имитации утопления, что нередко характеризуется как пытка.

Издание сообщило об этом со ссылкой на четырех непоименованных высокопоставленных официальных лиц.

По словам этих лиц, Хаспел заявила представителям Белого дома, что готова снять свою кандидатуру с рассмотрения, чтобы избежать жестких слушаний в сенатском Комитете по разведке, которые должны состояться в среду, – с тем, чтобы не нанести ущерба ЦРУ.

Затем Хаспел вернулась в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния.

Согласно публикации, после этого сотрудники Белого дома Марк Шорт и Сара Хакаби Сандерс (пресс-секретарь Белого дома) направились в Лэнгли. В ходе состоявшегося обсуждения Хаспел не заявила о намерении продолжать участвовать в номинационном процессе.

В субботу Белый дом заявил, что Джина Хаспел не будет снимать свою кандидатуру, приводит издание слова непоименованных официальных лиц.