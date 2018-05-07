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«Евровидение» официально стартовало в Лиссабоне

  • 7.05.2018, 7:49

Традиционно красную дорожку заменили синей — в цвет реки Тежу.

Международный песенный конкурс «Евровидение» в воскресенье вечером официально открылся в столице Португалии Лиссабоне. Традиционно красную дорожку заменили синей — в цвет реки Тежу, на набережной которой состоялось открытие, а также океана, ставшего главной темой 63-го по счету конкурса.

На торжественную церемонию в Музей искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT) прибыли делегации всех 43-х стран-участниц конкурса — в соответствии с девизом нынешнего смотра «All Aboard!» («Все на борт!»).

Фото: Reuters

Российский певец Филипп Киркоров, поддерживающий в этом году группу DoReDos из Молдовы, интерпретировал цвет дорожки открытия в соответствии со своим новым хитом «Цвет настроения синий». «Португалия подготовилась к тому, чтобы встретиться с Филиппом Киркоровым. Цвет настроения синий, — напел артист. — Это долетело даже до Португалии!»

Одной из первых на синюю дорожку ступила делегация Азербайджана. Представительнице этой страны, Айсель, предстоит дать старт конкурсным испытаниям — по результатам жеребьевки певица откроет первый полуфинал.

«Честно говоря, в начале я расстроилась, потому что это очень большая ответственность. Но у всего есть своя хорошая сторона: я ненавижу ждать», — поделилась Айсель.

Представительнице Азербайджана Айсель, предстоит дать старт конкурсным испытаниям.
Фото: Reuters

Около четырех часов пришлось журналистам ожидать очереди Александра Рыбака, который после успеха в 2009 году в Москве был выбран вновь представлять Норвегию. «Девять лет назад моя песня (Fairytale) была о любви. А в этот раз мой посыл слушателям другой: верь даже в самую маленькую свою идею», — пояснил певец решение вернуться на конкурс.

Фото: Reuters

Старт конкурса

Уже во вторник, 8 мая, девятнадцати конкурсантам — участникам первого полуфинала — предстоит выступить на арене Altice в Парке Наций. Второй полуфинал пройдет 10 мая, а финал — 12 мая.

Представляющий Беларусь украинский исполнитель ALEKSEEV с композицией «Forever» выступит в первом полуфинале под номером 8.

The running order of the #Eurovision 2018 Semi-Finals is here!

Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)


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