закрыть
7 мая 2018, понедельник, 12:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

СК: Гибель солдата на полигоне – это случайность

11
  • 7.05.2018, 7:58
  • 2,214

Глава СК Иван Носкевич отрицает, что рядовой Дмитрий Удод проходил свидетелем по делу Коржича.

Виновные в несчастном случае, в результате которого погиб рядовой Дмитрий Удод, определены и будут привлечены к ответственности. Об этом сообщил 6 мая председатель Следственного комитета Иван Носкевич, отвечая на вопросы журналистов в Бресте, сообщает tut.by.

Дело о гибели солдата находится в активной стадии расследования.

«Нами уже определен механизм этого несчастного случая, что произошло с ним (погибшим Дмитрием Удодом. — Прим.TUT.BY). Мы это квалифицируем как несчастный случай, но виновные лица определены, они будут привлечены к ответственности», — отметил председатель Следственного комитета.

Дмитрий Удод погиб 4 апреля в ходе плановых занятий по огневой подготовке. Как сообщало Министерство обороны «военнослужащими срочной военной службы, входившими в экипаж БМП, были нарушены меры безопасности при действиях при вооружении боевых машин. В результате один из членов экипажа, старший механик-водитель БМП рядовой Удод Дмитрий Николаевич, получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью».

«Увы, но иногда нарушение техники безопасности приводит к таким трагическим случаям. Я думаю, что мы обязательно проинформируем общественность, когда будет предъявлено обвинение», — сообщил Иван Носкевич.

Ранее ряд информационных ресурсов сообщал, что погибший рядовой Удод проходил свидетелем по делу другого погибшего военнослужащего Александра Коржича. Глава СК опроверг данное утверждение:

«Это неправда», — прокомментировал он.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич