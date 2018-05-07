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«Каждый второй говорит, что работая в райисполкоме, обязательно бы воровал»

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  • 7.05.2018, 8:12
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Коррупция стала в стране нормой.

На этой неделе КГБ рассказал об очередных уголовных делах в различных областях. Как белорусы воспринимают такие новости о коррупции?

Общественный активист, редактор сайта «Рогачев-Online» Денис Дашкевич в интервью «Белсату» говорит, «что люди считают, что во власти воруют все, но самое печальное, что это воспринимается нормально».

«Мне каждый второй говорит, что если бы пришел работать в райисполком, то обязательно бы воровал», – отмечает он.

Впрочем, белорусы воруют и не на чиновничьих должностях – от бедности.

В последние недели в сельском хозяйстве идут многочисленные проверки. Завели полсотни уголовных дел. Усиленный контроль, чтобы люди ничего не выносили с мест работы. Денис Дашкевич говорит, что результата это не принесет:

«Структура сельского хозяйства работает неэффективно. Люди вынуждены воровать. Трактористы – ту самую солярку, чтобы выжить, прокормить семью».


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