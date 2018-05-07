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Протестующие в Бресте: Здесь на самом деле происходит что-то не то

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  • 7.05.2018, 8:19
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Почему власти так обеспокоены протестами против аккумуляторного завода?

Около сотни человек пришли вчера на очередную акцию против строительства аккумуляторного завода в Бресте.

Среди участников были активисты Александр Кабанов, Сергей Петрухин и Дмитрий Андросюк, которых задержали за то, что собирали подписи за отставку руководства Брестчины, сообщает «Белсат».

«Дым сигарет с ментолом», песня из далеких девяностых, звучит в милицейском микроавтобусе, которым везут блогеров Кабанова и Петрухина в Ленинское РУВД Бреста. Суровые лица омоновцев ничем не отличаются от бандитов из тех злых времен.

Поводом для задержания стал сбор подписей против руководства Брестчины, которое не прислушивается к гражданам. Сейчас Петрухин, Кабанов и Андросюк официально задержаны, на них составлены протоколы по статье «нарушение порядка проведения массовых мероприятий». Перед задержанием Александр Кабанов отметил небольшое количество людей на акции. И вполне возможно – из-за того, что местное руководство задействовало административный ресурс для давления на несогласных.

«Имеются уже факты, когда активистов группы против завода начинают увольнять с работы. Мы их позже будем озвучивать, чтобы разбираться. То есть начинается прессинг уже на тех людей, которые здесь появляются», – отметил Александр Кабанов.

По словам блогера, с ними не продлевают контракты и увольняют с работы. Что касается тех, кто сегодня вышел на акцию покормить голубей, то здесь наблюдается изменение отношения.

«Когда они видят, как начинают прессовать активистов ни за что… Господи, вы же ничего, кажется, и не делаете. Просто подтверждаете свою гражданскую позицию, не кричите, власть не свергали – все равно вас арестовывают, дают штрафы. Значит, здесь на самом деле что-то не то», – продолжает Кабанов.

О том, что в Датском королевстве все давно сгнило, причем в лучших шекспировских традициях, знают и анархисты. Вчера они перекрыли трассу М1 в знак протеста против строительства.

В своем заявлении они отметили:

«Строительство завода вызвало массовые протесты брестчан, на митинг против завода вышло около 2 тысяч человек. Несмотря на это, власти и собственник завода не отказываются от своих планов. Анархисты выступают против строительства вредного для экологии производства вблизи города, и поэтому в поддержку протестующих перекрыли трассу».

Также на самой стройке они нарисовали надпись «Нет заводу АКБ!». Уже сегодня милиция массово посещает анархистов и ищет тех, кто вчера провел акцию против завода.

Уже несколько месяцев брестчане протестуют против аккумуляторного завода, который строится недалеко от города. Но ничего не меняется. Старт производства планируется в конце года. Там наладят полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. По этой причине около 37-ми тысяч подписей против были переданы в администрацию Лукашенко, только оттуда никакой реакции, очевидно, и не будет.


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