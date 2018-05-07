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Британия и Франция поддержали идею создания в Европе единой армии

  • 7.05.2018, 8:27

Принимать участие в новых объединенных силах смогут не только государства, входящие в ЕС.

Британия поддеражала идею Франции о создании единой европейской армии. Об этом сообщает RFI.

Министр по закупкам в оборонной сфере в британском правительстве Фредерик Курзон заявил, что Британия намерена встретиться с французской стороной и проработать эту идею.

Объединенные силы быстрого реагирования по задумке будут отделены от остальных оборонных формирований ЕС, то есть у Британии не будет никаких препятствий участвовать в них после Brexit.

ЕС заявил, что намерен потратить около 20 млн евро на оборону в 2021-2027 годах. В частности, это деньги на разработку новых военных технологий.

4 мая президент Европарламента Антонио Таяни заявил о необходимости создания в Европейском союзе собственной армии. Он считает, что без этого не может быть не единой внешней политики.


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