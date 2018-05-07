Белорус в Австралии: Труд опытного специалиста стоит $500 в час 8 7.05.2018, 8:37

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Год назад белорусский программист взял у детей глобус и выбрали страну.

Год назад Андрей Худовец вместе с семьей переехал на другой континент, где свободно разгуливают кенгуру, ползают ядовитые пауки-отшельники и летают крылатые тараканы. Белорус живет в Сиднее и работает Senior QA Engineer в команде, разрабатывающей Bitbucket. В интервью dev.by он рассказал, как оказался в Atlassian и для чего жертвует $1 в день на образование девочек в Камбодже.

Взяли у детей глобус и выбрали страну

Андрей увлекся программированием на BASIC, когда родители подарили ему первый в его жизни компьютер «Байт». В 1997 году он поступил в БГУИР, несмотря на уговоры идти в экономисты. На последних курсах начал искать работу: сначала тестировал, затем учил других это делать, руководил QA-отделом и был PM.

— Когда мне стукнуло 35, мы с женой всерьез задумались о переезде. У нас давно была мысль о том, что неплохо было бы пожить в стране, где есть и солнце, и океан. И в какой-то момент мы решили, что тянуть некуда: либо сейчас, либо никогда. Мы взяли у детей глобус и начали его изучать. Австралия с ее богатой фауной показалась нам наилучшим вариантом. Также подкупило то, что там говорят на английском и не нужно учить новый язык.

Андрей и его семья начали собирать документы на постоянную визу, но получить ее не успели: «Один мой знакомый сказал, что ему в LinkedIn постучалась рекрутер из Atlassian. Сам он не собирался переезжать в Австралию, поэтому предложил мне поговорить с ней».

40 часов на тестовое задание и каверзные вопросы

— Рекрутер предупредила, что это не собеседование, а просто знакомство, готовиться к нему не нужно. Однако первым вопросом было «tell me about yourself», что, на мой взгляд, является ключевым фактором в формировании первого мнения о кандидате. На тестовое задание выделили неделю.

Оно состояло из двух частей: ручного тестирования (нужно было протестировать одну из функций Confluence и написать отчет) и автоматизированного (разработать тесты и написать сопроводительную документацию). У меня на выполнение задания ушло примерно 40 часов.

На техническом интервью задавали вопросы по разным типам тестирования и моему тестовому заданию: как его делал, почему использовал те или иные методы. Потом дали функцию на Java и попросили найти три бага в коде.

На менеджерском собеседовании спрашивали про прошлые достижения и неудачи, а также задавали каверзные вопросы про гипотетические ситуации из жизни. На этом собеседовании нужно учитывать наши культурные различия и быть позитивно настроенным, рассказывая даже о неприятных событиях.

Уже на следующий день после интервью рекрутер позвонила и предложила позицию Senior QA Engineer, добавив, что меня ждут через три месяца.

Зарплаты, плюсы и минусы рабочей визы

— Если бы мы уезжали по программе «профессиональной иммиграции» (GSM — General Skills Migration) и получали постоянную визу (Skilled Independent Visa), тогда у нас были бы те же социальные блага, что и у австралийцев. Например, нам выплачивали бы $100 компенсации за то, что ребенок занимается спортом. Но тогда мы бы ехали, можно сказать, вникуда, без работы и жилья.

У рабочей визы, по которой мы приехали в Австралию, есть ограничения: выдается она на 4 года, и я могу работать только в Atlassian. Также за каждого ребенка нужно платить по пять тысяч долларов в год за обучение, чего не пришлось бы делать при постоянной визе.

Из хороших новостей — после двух лет работы Atlassian помогает оформить постоянную визу и даже оплачивает половину расходов. При переезде нам предоставили весь пакет релокации (оплатили дорогу, временное проживание) и прислали большой чек-лист, что нужно сделать перед отъездом (вплоть до продажи автомобиля). Нам оставалось только сесть на самолет и прилететь.

Перед интервью я пытался узнать больше о зарплатах в Австралии, но безрезультатно. Так и не удалось найти достоверной информации, плюс работодатели выплачивают бонусы, размер которых не разглашается.

При переезде мы составили подробную таблицу со всеми расходами (информацию о них легко найти, в отличие от доходов) и посчитали, что на мою зарплату можно комфортно жить.

Австралийские работодатели обсуждают зарплату «грязными». Налог платишь сам в зависимости от получаемой суммы: чем она выше, тем больше налог (от 0 до 45 процентов). Здесь нет большой разницы между айтишными зарплатами и не айтишными. Врачи, юристы тоже не жалуются на оплату труда. Слышал, что опытные юристы берут от $500 в час.

Небоскребы на крышах старых зданий и крылатые тараканы

— Сидней — очень красивый город, у него четыре больших порта, куда заходят огромные круизные лайнеры. Первое, что бросилось в глаза — архитектура, совсем не похожая на европейскую. Дело в том, что земля в Австралии дорогая, и дома строят буквально друг на друге. На крыше старых зданий часто выстраивают небоскребы.

В первый же день мы пошли в ботанический сад и увидели необычную для нашего менталитета табличку: «трогайте растения, лежите на траве, общайтесь с природой». Люди вокруг очень приветливые. Ехали мы как-то в метро, и незнакомая женщина говорит: «О, вы явно не местные, приходите в гости пить чай». Мы, конечно, не пошли, постеснялись, но было приятно, что к тебе, иностранцу, так относятся.

Многие мои знакомые расспрашивают про пауков, змей, крокодилов, акул. По приезду мы сразу же купили специальный спрей от насекомых. Однако в городе их практически нет, а на природе они прячутся от людей. К нам в квартиру, правда, пару раз заползали жирные крылатые тараканы. Собирались всей семьей посмотреть на них и побрызгать отравой. Пауки здесь — гораздо меньшая проблема чем, например, клещи в Беларуси. Иногда встречаем и змей, но тут никто не заморачивается на эту тему.

А вот кенгуру действительно очень много: они свободно разгуливают по паркам и за городом. Для автомобилистов, к сожалению, создают большие хлопоты: выпрыгивают на дорогу и часто попадают под колеса.

Даже у основателей Atlassian нет парковочного места

— Жилье в Австралии дорогое и снять его сложно. Бывает, на одну квартиру очередь до 70-ти человек. Сюда прибывает много эмигрантов, плюс инвесторы из Китая покупают квартиры и не живут в них. Все это подогревает спрос.

Atlassian выделила нам машину и человека, который помогал искать апартаменты. Нам отказывали до тех пор, пока мы не наткнулись на русского арендатора. С ним мы быстро нашли общий язык, и мой помощник сказал, что скорее всего квартиру нам сдадут. Так и вышло. Стоимость — $530 в неделю.

Передвигаться по центру Сиднея на машине неудобно: большие пробки и стоимость парковки от $50 в день. Даже у основателей Atlassian нет парковочного места, они ездят на общественном транспорте. Многие предпочитают мотоциклы, для них парковки бесплатные. Самый надежный вид транспорта — поезда. Они двухэтажные, с кондиционерами. А вот автобусы курсируют плохо: расписание не соблюдают и, чтобы они остановились, нужно махать рукой.

Как найти свое место в команде

— В Atlassian нет классического тестирования, поэтому когда я спросил, какие у меня будут обязанности, мне ответили «не волнуйся, разберемся». По приезду оказалось, что одна из неявных задач новых сотрудников — найти свое место в команде и придумать, чем ты будешь заниматься. Поэтому я стараюсь выбирать те области, в которых максимально полезен. Сначала меня отправили на Jira, а спустя три месяца перевели на Bitbucket.

Каждый квартал у нас проходят внутренние хакатоны. На одном из них я разработал инструмент, который автоматизирует подготовку тестовой среды в AWS, и сейчас развиваю это направление.

Моя роль на проекте довольно абстрактная — помогаю команде выпускать качественный продукт. Поэтому обязанности немного сумбурные. Я обучаю разработчиков эффективно проводить тесты, готовлю тестовую среду, помогаю составлять планы нагрузочного тестирования, просматриваю баги, которые находят пользователи, приоритезирую их и отдаю на исправление.

Также я отвечаю за организацию митингов, где мы обсуждаем, какие тесты нужны для определенных фич. Раз в неделю QA-инженеры из разных команд собираются и обсуждают, например, как повысить скорость билдов, сделать их более стабильными и пр.

Я как машинное масло: делаю все, чтобы у разработчиков тесты проходили гладко. Например, команде нужны тестовые данные — могу написать скрипт, а могу объяснить, как нужно делать, и сказать «сгенерируйте сами». Есть у меня такая свобода. Писать код тоже приходится довольно часто. Изучил Ansible, Kubernetes, Python, AWS.

Непонятный акцент и синдром самозванца

— Первый мой челлендж в Atlassian — преодолеть языковой барьер. Дело в том, что здесь работают люди из разных стран (Вьетнама, Индии, Китая, США, Великобритании и многих других). Сложнее всего было понять австралийский акцент, особенно когда употребляют сокращения и терминологию. Поначалу чувствуешь себя парнем из деревни. Но, как потом оказалось, я не один такой.

Сидим мы как-то втроем: китаец, американец и я. Китаец говорит: мол, я бы провел митинг, но плохо понимаю австралийцев. Я ему отвечаю, что у меня такая же проблема. И американец нам вторит: «Я тоже их слабо понимаю». И тогда я немного расслабился. Понять местный говор помогло радио, которое я слушал каждый день по дороге на работу. Через полгода барьер стал уменьшаться.

В Atlassian работает много умных людей. Первое время было ощущение, что к тебе подойдут и скажут: «Слушай, мы тут подумали, поезжай-ка ты обратно». Это называется «синдромом самозванца»: тебе кажется, что нанять тебя было ошибкой компании, ты не можешь находиться среди таких умных людей. Но в Atlassian о такой проблеме знают и помогают новичкам с ней справиться.

$1 в день на обучение девочек из Камбоджи

— Если брать в целом процесс разработки, то особой разницы с минскими компаниями я не заметил. Белорусские ИТ-бизнесы достаточно развиты и по организации труда соответствуют западным. Что отличает австралийские ИТ-компании, так это то, что многие сотрудники работают из дома.

Первое, что бросилось в глаза — большой фокус на благотворительности. Atlassian перечисляет 1 процент прибыли в помощь нуждающимся. При этом привлекает другие компании к филантропии и пропагандирует эту философию. Сотрудникам выделяют 5 дней в году для участия в социальных мероприятиях.

Я, например, два раза сортировал одежду, которую собрали для бедных. А завтра буду проводить экскурсию для школьников. Один доллар в день со своей зарплаты перечисляю на обучение девочек в Камбодже. Как нам сказали, этот доллар помогает получить образование пяти ученицам. Думаю, в этом году запишусь на два доллара.

Не халявный абонемент, а программа по улучшению здоровья

— Atlassian ежегодно выделяет сотрудникам два бюджета на самообразование: $3 тысячи на курсы и конференции и $200, которые можно потратить на что угодно.

Внутри компании проходит много тренингов и мастер-классов. Сейчас, например, действует программа по улучшению здоровья. В начале месяца измеряют рост, вес, пульс при нагрузках. Затем составляют индивидуальный план тренировок и питания, а через месяц повторяют замеры. При этом тренажерный зал не оплачивают.

Многие ИТ-компании копируют друг друга, предоставляя одинаковые плюшки и условия труда. А Atlassian ни за кем не повторяет, при этом ты чувствуешь, что компания заботится о сотрудниках. К примеру, у нас стоят раздвижные столы, за которыми можно работать не только сидя, но и стоя.

Среди айтишных компаний Atlassian — самая крупная и сама желанная для местных ИТ-специалистов. Она растет и постепенно бюрократизируется, но атмосфера стартапа пока еще сохраняется.

Австралийцы большие любители кофе, но в офисе у нас нет кофемашин. Объясняют это тем, что «люди должны социализироваться, ходить пить кофе наружу и общаться друг с другом». Зато в холодильнике всегда есть еда, пиво, вино. Никто, конечно, в рабочее время не пьет алкоголь, разве что после работы.

Если честно, Австралия не лучшая страна для стартапов: когда ребята начинали пилить Jira, людей вообще не было, пришлось привозить из-за границы. В сравнении со Штатами, ИТ-бизнес здесь я бы охарактеризовал как вялый — многие из моих знакомых айтишников работают на госпредприятиях, в банках. Здесь много контрактной работы, поэтому если тебя перевели «на постоянку», это считается привилегией.

Кемпинг, барбекю и прогулки в горы

— Вокруг Сиднея очень красивая природа, поэтому люди часто выезжают на кемпинг, ставят палатки, ночуют на природе. У причалов — много лодок, яхт, катеров — австралийцы любят серфинг и рыбалку. Самый популярный отдых — барбекю, австралийцы слегка помешаны на нем. Можно прямо на балконе поставить печь для барбекю и готовить мясо. Наши соседи так и делают, но я пока не решаюсь.

Из дешевых увлечений предпочитают прогулки по лесу. В Сиднее тысячи километров пешеходных троп. За полчаса ходьбы можно оказаться в лесу, потом пройти еще 10 км и выйти в цивилизацию.

В Австралии невозможно быть вегетарианцем, здесь очень вкусное, натуральное мясо. Правда, я так и не понял, что такое австралийская кухня. В меню в национальном ресторане были бургеры, пицца, кенгурятина — она считается экологически чистым мясом.

Австралийцы помешаны на кофе. Никогда не думал, что этот напиток может быть таким вкусным. Люди с самого утра выстраиваются в очередь, иногда по 30 человек может быть, чтобы выпить кофе перед работой. Кассир пишет на кружке твое имя и передает ее бармену. Когда заказ готов, он очень громко называет имя, и ты пробираешься через всю очередь, чтобы забрать.

Если честно, я не считаю себя навсегда уехавшим из Беларуси. Но хотел бы оставаться в Австралии как можно дольше.