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Сильвестр Сталлоне сыграет Рэмбо в пятый раз

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  • 7.05.2018, 8:40
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Действия фильма будут происходить в Мексике.

Американский актер Сильвестр Сталлоне готов приступить к съемкам пятой части фильма Рэмбо, сообщает Deadline.

Сталлоне также будет сценаристом картины, а возможно выступит и в роли режиссера нового Рэмбо.

Действия фильма будут происходить в Мексике, где главный герой будет бороться против крупного наркокартеля.

По предварительной информации, съемки ленты начнутся в сентябре этого года.

Первый фильм франшизы Рэмбо Первая кровь вышел на экраны в 1982 году. Впоследствии было снято еще три продолжения – в 1985, 1988 и 2008 годах.


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