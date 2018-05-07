Сильвестр Сталлоне сыграет Рэмбо в пятый раз

Сильвестр Сталлоне сыграет Рэмбо в пятый раз1
- 7.05.2018, 8:40
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Действия фильма будут происходить в Мексике.
Американский актер Сильвестр Сталлоне готов приступить к съемкам пятой части фильма Рэмбо, сообщает Deadline.
Сталлоне также будет сценаристом картины, а возможно выступит и в роли режиссера нового Рэмбо.
Действия фильма будут происходить в Мексике, где главный герой будет бороться против крупного наркокартеля.
По предварительной информации, съемки ленты начнутся в сентябре этого года.
Первый фильм франшизы Рэмбо Первая кровь вышел на экраны в 1982 году. Впоследствии было снято еще три продолжения – в 1985, 1988 и 2008 годах.