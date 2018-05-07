закрыть
7 мая 2018, понедельник, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Взрослые люди России, ау!

20
  • Евгений Киселев, «Эхо Москвы»
  • 7.05.2018, 8:44
  • 3,929
Евгений Киселёв

Неужели вы стерпите, когда бьют и унижают ваших детей?

Шесть лето прошло. От инаугурации до инаугурации. От Болотной – до акции «Он нам не царь». Знаете, что изменилось? 6 мая 2012 на Болотной «винтили» взрослых молодых людей. 5 мая 2018 года по всей стране расправлялись с детьми.

Все, наверное, уже десятки раз видели эти жуткие снимки. И все равно – закрываю глаза и снова мысленно вижу, как двое в штатском ведут к полицейскому автомобилю маленького мальчика, руки за спину, будто особо опасного преступника. Вот он, символ России образца 2018 года.

Вот еще один негодяй в форме, готовый на службе режиму не пощадить даже ребенка, толкает перед собой тщедушного подростка, вывернув ему руку за спину. Даже не таится — бесстыжая его морда обошла весь мир, а ему хоть бы хны.

А вот еще одна жертва блюстителей путинской стабильности: совершеннейший ребенок, по-детски пухлый еще, в очках, этакий «ботаник» с трогательным ярко-желтым рюкзачком за плечами, как загнанный зверек, с выражением ужаса на лице, пытается на четвереньках убежать от двух «космонавтов» в полной выкладке – но не тут-то было, сейчас схватят и потащат.

Эти – о, эти тащить и не пущать умеют! Вот уже тащат – на еще одной совершенно пронзительной фотографии – сразу двоих, мальчика и отчаянно вцепившуюся девочку, которая рыдает, обнимает его, не дает себя с ним разлучить.

А вот крупным планом кованый сапог ОМОНовца припечатывает к питерской мостовой голову еще одного несчастного – слава Богу, видно, что не ребенка, но так уж ли это важно?!

Гляжу на весь эту подлость и мерзость из своего киевского далека, и не могу в очередной раз не вспомнить: четыре с половиной года назад, после того, как в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года в центре Киева «слуги порядка» жестоко разогнали, избили в кровь несколько десятков школьников и студентов, протестовавших против отказа ныне беглого экс-президента Януковича подписать обещанное соглашение об ассоциации с ЕС, на следующий день на улицу вышли взрослые – вышел весь Киев.

Вышли уже не за Евросоюз или против Таможенного союза с Россией – вышли за детей. Вышли и те, кто был против Януковича, и те, кто раньше был за него. Вышли против власти, которая смеет поднимать руку на безобидных мальчишек и девчонок. После этого, на самом деле, у той власти больше не оставалось никаких шансов.

Взрослые люди России, ау! Мамы и папы, где же вы? Доколе все это сносить будете?

Ну ладно, я понимаю, что вам наплевать, кто вами правит уже дольше, чем Брежнев, и будет править еще минимум шесть лет.

Я понимаю, что вы научились, как мы когда-то при Брежневе, жить в параллельной реальности, спрятавшись в «экологическую нишу», где, как вам кажется, нет ни Путина, ни его присных, ни прочих гадостей сегодняшней российской жизни, с которыми вы привыкли мириться или просто их не замечать.

Но неужели вы стерпите вот это – когда бьют и унижают ваших детей? Что еще нужно, чтобы вы проснулись?

Ведь вы действительно начинаете жить «севернее Кореи», как гласил самый меткий изо всех лозунгов, увиденных мною с репортажах с улиц российских городов в эти майские дни?

И самое смешное, что Северная Корея-то, похоже, вот-вот начнет, образно говоря, идти обратно на юг — семимильными шагами. И тогда вы рискуете остаться совсем одни в ледяной пустыне. Подумайте об этом.

Евгений Киселев, «Эхо Москвы»


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич