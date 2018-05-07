Налоги в ФСЗН будут расти, а пенсии – падать 12 7.05.2018, 8:57

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Беларусь спасет не «коррекция», а революция.

Вопросы с социальными платежами в Беларуси по-прежнему остаются и здесь требуется не коррекция, а революция. Об этом идет речь в статье доктора экономических наук Елены Киреевой, опубликованной в очередном номере журнала «Финансы, учет, аудит», сообщает tut.by.

Эксперт отмечает, что хотя обязательные взносы в ФСЗН не относятся к налоговым платежам, но они оказывают существенное давление на предпринимательскую деятельность.

«Оно, вероятно, будет только увеличиваться, так как Беларусь столкнулась с «демографическим крестом» — ростом социальных обязательств государства на фоне сокращения доли трудоспособного населения. Неблагоприятные демографические тренды провоцируют так называемый бег по кругу: с одной стороны, уменьшение предпринимательски активного населения не обеспечивает доходную базу для пенсионных выплат, с другой — высокий уровень социальных платежей в расходах бизнеса и отсутствие изменений в законодательстве тормозят деловую активность», — отмечает Елена Киреева.

Уровень ставок социальных налогов в Беларуси сегодня один из самых высоких в мире, выше, чем у партнеров по ЕАЭС, и эксперт полагает, что «целесообразно продумать возможность их снижения». К примеру, белорусская ставка в 34% превосходит показатели Германии (19,38%), Финляндии (22,08%), Польши (21%), Великобритании (13,8%), США (7,65%), Казахстана (11%), России (30%).

«К сожалению, решения, принятые в интересах сохранения социальной стабильности в краткосрочном периоде, могут оказать пагубное воздействие на финансовую стабильность в перспективе», — пишет экономист.

Среди существенных минусов действующей системы социальных платежей она относит некачественное администрирование, сложное и запутанное законодательство, отсутствие оперативного управления поступающими платежами.

Эксперт полагает, что, независимо от сценария реформирования пенсионной системы, следует поставить вопрос перехода от социальных внебюджетных платежей к социальному налогу, который администрировали бы налоговые органы.