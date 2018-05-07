Бесславный путь министра Костевич 23 7.05.2018, 8:59

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О ней будут вспоминать: боролось против безработных и пенсионеров.

В марте 2017 года Марианну Щеткину, при которой был повышен пенсионный возраст и принят скандальный декрет «о тунеядцах», на посту министра труда и социальной защиты сменила Ирина Костевич, пишет udf.by.

Что она успела сделать с того времени?

До Минтруда Ирина Костевич работала в Белстате и замминистра экономики. Руководитель предпринимательского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко был довольно высокого мнения о чиновнице, с которой приходилось сталкиваться по работе. В соцсети он написал, что Костевич была открыта для диалога, легко шла на контакт и вообще была не худшей из чиновников.

Сама Костевич как-то сказала:

«Хотя ни дня не работала в бизнесе, но когда курировала это направление, себя больше чувствовала как бизнесмен в госоргане».

Это способствовало появлению ожиданий, что чиновница на новом посту проявит себя положительно. Но какими действиями Ирина Корстевич запомнилась за год?

Заявила, что все желающие работать трудоустроены

Примерно в то время, когда Ирину Костевич назначили министром, Александр Лукашенко заявил, что все безработные должны быть трудоустроены уже к 1 мая. Задача являлась нереальной, но интересно, как повела себя Ирина Костевич.

Как раз в день праздника 1 мая она заявила, что в Беларуси трудоустроены все, кто хотел найти работу, и только за предыдущий апрель было трудоустроено якобы свыше 85 тысяч безработных.

Слова Костевич легко ставились под сомнение данными Белстата. На 1 мая в Беларуси было 39,8 тысячи официальных безработных – всего на 3,6 тысячи меньше, чем в апреле.

Помогала принятию декрета №1

Ирину Костевич назначили министром после прошедших по стране «нетунеядских маршей», спровоцированных декретом №3. Но это не помогло ей осознать абсурдность документа. Минтруда внесло предложения по изменению декрета, и, в конце концов, документ предстал в новой форме.

В этом году Костевич по-прежнему уверяла, что декрет №1 призван помочь в трудоустройстве тем, кто в этом заинтересован.

«На мой взгляд, декрет – это один из документов пакета по либерализации бизнеса. Мы создали условия, а теперь максимально будем содействовать в трудоустройстве. Поможем тем, кто заинтересован в работе», – сказала Ирина Костевич.

Позже стало известно, что «тунеядцев» обяжут по полной стоимости оплачивать услуги ЖКХ. Способ содействию занятости выбран довольно удивительный, и какие последствия он будет иметь, пока неясно.

Не исключила повышения пенсионного возраста

В этом году министр труда заявила, что пока не обсуждается вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста (напомним, женщины теперь идут на пенсию в 58 лет, мужчины – в 63).

«Но, думаю, к 2019−2020 году мы снова подойдем к обсуждению этого вопроса», – уточнила Костевич.

Предыдущий опыт подсказывает, что обсуждение может закончиться только еще большим увеличения пенсионного возраста для белорусов.

Делает вид, что проблема безработицы в стране решается

Несколько недель назад Ирина Костевич отметила, что уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси составляет 0,5%. При этом в Минске вообще идеальная ситуация – 0,2%, заявила министр труда. Она также сказала, что в стране растет количество вакансий, и вообще рынок труда переживает оживление.

Опять таки Костевич опровергает Белстат, где она раньше работала. По его данным, в первом квартале 2018 года фактически нетрудоустроенными были 5,1% от экономически активных белорусов (260 тысяч человек).

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, в 2017 году численность белорусов, работавших за пределами страны (до года), составила 83 тысячи человек (в 2016 году — 59,5 тыс. человек), из них 83,9% трудились в России.

Министр труда не только не говорит об уехавших за границу в поисках работы, но не пытается изменить ситуацию с ничтожным пособием по безработице, из-за чего у «тунеядцев» отпадает стимул становится на учет. В конце прошлого года средний размер пособия составил около 25 рублей – всего 13% от бюджета прожиточного минимума.

Минувший год с момента назначения Ирины Костевич министром труда и соцзащиты показал, что она продолжает идти по стопам Марианны Щеткиной. Для чиновниц более важно мнение Александра Лукашенко, чем то, как люди расценят их действия.

По иронии судьбы в Беларуси министерство социальной защиты давно превратилось в орган, который, который по мнению многих белорусов, лоббирует сокращение этой самой защиты.

И какие бы прогрессивные заявления чиновник не делал ранее, при назначении на важный пост он руководствуется только установками первого лица государства.