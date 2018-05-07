закрыть
7 мая 2018, понедельник, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Бесславный путь министра Костевич

23
  • 7.05.2018, 8:59
  • 8,682

О ней будут вспоминать: боролось против безработных и пенсионеров.

В марте 2017 года Марианну Щеткину, при которой был повышен пенсионный возраст и принят скандальный декрет «о тунеядцах», на посту министра труда и социальной защиты сменила Ирина Костевич, пишет udf.by.

Что она успела сделать с того времени?

До Минтруда Ирина Костевич работала в Белстате и замминистра экономики. Руководитель предпринимательского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко был довольно высокого мнения о чиновнице, с которой приходилось сталкиваться по работе. В соцсети он написал, что Костевич была открыта для диалога, легко шла на контакт и вообще была не худшей из чиновников.

Сама Костевич как-то сказала:

«Хотя ни дня не работала в бизнесе, но когда курировала это направление, себя больше чувствовала как бизнесмен в госоргане».

Это способствовало появлению ожиданий, что чиновница на новом посту проявит себя положительно. Но какими действиями Ирина Корстевич запомнилась за год?

Заявила, что все желающие работать трудоустроены

Примерно в то время, когда Ирину Костевич назначили министром, Александр Лукашенко заявил, что все безработные должны быть трудоустроены уже к 1 мая. Задача являлась нереальной, но интересно, как повела себя Ирина Костевич.

Как раз в день праздника 1 мая она заявила, что в Беларуси трудоустроены все, кто хотел найти работу, и только за предыдущий апрель было трудоустроено якобы свыше 85 тысяч безработных.

Слова Костевич легко ставились под сомнение данными Белстата. На 1 мая в Беларуси было 39,8 тысячи официальных безработных – всего на 3,6 тысячи меньше, чем в апреле.

Помогала принятию декрета №1

Ирину Костевич назначили министром после прошедших по стране «нетунеядских маршей», спровоцированных декретом №3. Но это не помогло ей осознать абсурдность документа. Минтруда внесло предложения по изменению декрета, и, в конце концов, документ предстал в новой форме.

В этом году Костевич по-прежнему уверяла, что декрет №1 призван помочь в трудоустройстве тем, кто в этом заинтересован.

«На мой взгляд, декрет – это один из документов пакета по либерализации бизнеса. Мы создали условия, а теперь максимально будем содействовать в трудоустройстве. Поможем тем, кто заинтересован в работе», – сказала Ирина Костевич.

Позже стало известно, что «тунеядцев» обяжут по полной стоимости оплачивать услуги ЖКХ. Способ содействию занятости выбран довольно удивительный, и какие последствия он будет иметь, пока неясно.

Не исключила повышения пенсионного возраста

В этом году министр труда заявила, что пока не обсуждается вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста (напомним, женщины теперь идут на пенсию в 58 лет, мужчины – в 63).

«Но, думаю, к 2019−2020 году мы снова подойдем к обсуждению этого вопроса», – уточнила Костевич.

Предыдущий опыт подсказывает, что обсуждение может закончиться только еще большим увеличения пенсионного возраста для белорусов.

Делает вид, что проблема безработицы в стране решается

Несколько недель назад Ирина Костевич отметила, что уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси составляет 0,5%. При этом в Минске вообще идеальная ситуация – 0,2%, заявила министр труда. Она также сказала, что в стране растет количество вакансий, и вообще рынок труда переживает оживление.

Опять таки Костевич опровергает Белстат, где она раньше работала. По его данным, в первом квартале 2018 года фактически нетрудоустроенными были 5,1% от экономически активных белорусов (260 тысяч человек).

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, в 2017 году численность белорусов, работавших за пределами страны (до года), составила 83 тысячи человек (в 2016 году — 59,5 тыс. человек), из них 83,9% трудились в России.

Министр труда не только не говорит об уехавших за границу в поисках работы, но не пытается изменить ситуацию с ничтожным пособием по безработице, из-за чего у «тунеядцев» отпадает стимул становится на учет. В конце прошлого года средний размер пособия составил около 25 рублей – всего 13% от бюджета прожиточного минимума.

Минувший год с момента назначения Ирины Костевич министром труда и соцзащиты показал, что она продолжает идти по стопам Марианны Щеткиной. Для чиновниц более важно мнение Александра Лукашенко, чем то, как люди расценят их действия.

По иронии судьбы в Беларуси министерство социальной защиты давно превратилось в орган, который, который по мнению многих белорусов, лоббирует сокращение этой самой защиты.

И какие бы прогрессивные заявления чиновник не делал ранее, при назначении на важный пост он руководствуется только установками первого лица государства.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич