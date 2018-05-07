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Виктория Азаренко: Сыграю Рим, Париж, Мальорку, «Уимблдон»

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  • 7.05.2018, 9:39
ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО
ФОТО: AFP

Теннисистка заявила, что решила все семейные вопросы и отыграет полный европейский сезон.

Виктория Азаренко, в воскресенье в Мадриде выигравшая первый за два года матч на грунте, рассказала, что решила свои семейные проблемы и отыграет полный европейский сезон: и грунтовый, и травяной, пишет tribuna.com.

Напомним, 28-летняя белоруска прошлым летом вернулась из декрета, но сыграла только два турнира, прежде чем начать судиться с отцом своего ребенка за опеку. С тех пор она сыграла только два весенних «Премьера», потому что они были на территории США. Теперь экс-первая ракетка мира смогла вывезти ребенка из страны.

«Я сыграю Рим, Париж, Мальорку, «Уимблдон». Это точно мое расписание на ближайшие два месяца. Я узнала, что могу спокойно играть в конце апреля. В этот раз я была больше сконцентрирована на тренировках. В целом я подготовилась лучше, чем в прошлый раз. Пытаюсь войти в стабильный, размеренный режим.

Майами дал мне большое чувство удовлетворения. Без нормальной подготовки и какого-либо рабочего режима я смогла показать там высокий уровень тенниса. Это внушило мне веру, что я могу сделать все, что захочу. Нужен просто нормальный рабочий режим: распорядок, тренировки, матчи.

Я каждый турнир говорю одно и то же, но так и есть (улыбается). Нужно играть матчи. Сейчас я хорошо передвигаюсь, и нужно сохранить это на протяжении всего турнира. Это приходит к игровой практикой. Я буду играть столько, сколько смогу.

Американский зеленый грунт – это кошмар. После него я ценю красный гораздо больше (улыбается). Когда я только начала тренироваться здесь, каждый плохой отскок казался мне шикарным. Так что, может, и хорошо, что я потренировалась в Штатах на зеленом.

Я была так рада оказаться в самолете в Европу, вы даже не представляете. Как я была рада подышать европейским воздухом, поесть европейскую еду – да все. Лео в восторге. Мадрид – прекрасный город, и тут полно занятий для детей. Реально полно. Мы были уже на стольких площадках, представлениях, в парке. И все бесплатно. Потрясающе. Он в восторге. И еда ему тоже тут нравится, попрошу заметить!».

Во втором круге Азаренко сыграет с чемпионкой Штутгарта Каролиной Плишковой, которую недавно обыграла в Майами.

«Тут все будет немного по-другому, потому что это грунт. Хотя этот грунт быстрый, так что, может, будет и похоже. Она не та соперница, с которой подолгу разыгрываешь мяч. Против нее все решает тот, кто раньше найдет возможность для атаки. Еще нужно хорошо принимать, потому что у нее отличная подача. Понятно, что после Штутгарта она уверена в себе. Мне нужно концентрироваться на себе, быть агрессивной, брать инициативу в свои руки, а там посмотрим. Но сейчас я в первую очередь хочу получить удовольствие от игры. Я не стану слишком задирать собственные ожидания, как бы мне этого ни хотелось. Мне нужно проявить терпение. В этом году мне вообще нужно быть терпеливой и не ждать от себя слишком многого».


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