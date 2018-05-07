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КГК: Глубже копнули – и нашли в овраге три тысячи тонн доломитовой муки

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  • 7.05.2018, 9:47
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Фото: onliner.by

По результатам проверок накануне Комитет госконтроля возбудил 49 уголовных дел против аграриев.

— К сожалению, в половине организаций были выявлены недостатки хранения и подготовки техники, — прокомментировал итоги мониторинга глава КГК Леонид Анфимов в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь1», сообщает tut.by. — В пятидесяти организациях выявлены грубые нарушения отраслевых регламентов проведения весенних посевных работ. Это печальный результат нашей с Генпрокуратурой и Министерством внутренних дел работы.

Главной проблемой в АПК глава Комитета госконтроля назвал дисциплину. В частности, он обратил внимание на вопрос обеспеченности посевной минеральными удобрениями:

— Все говорят — нет денег. Мы приходим в быховский Райагропромтехснаб — составлялись фиктивные акты списания внесенных в землю удобрений, а потом глубже копнули и нашли в овраге 3 тысячи тонн закопанной доломитовой муки — почти 100 тысяч рублей. И как можно оценивать работу этого хозяйства?

В другом районе нашли 60 тонн слежавшихся минеральных удобрений, не проходивших по учету:

— Сейчас на их примере возбудили уголовное дело, арестовали одного руководителя, если второй успеет исправиться, может, не посадим его. Резонанс, который пойдет от этих уголовных дел, а по результатам их возбудили аж 49, должен многих научить, как правильно работать в интересах государства.


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