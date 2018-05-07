Видеофакт: Охранники Ким Чен Ына бегут вслед за лимузином

Видеофакт: Охранники Ким Чен Ына бегут вслед за лимузином16
- 7.05.2018, 9:51
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В сеть попало видео с оригинальным кортежем северокорейского диктатора.
Информационное агентство Reuters опубликовало видео с кортежем лидера КНДР Ким Чен Ына, вокруг машины которого бегут его охранники, пишет nv.ua.
Почему охрана работает таким образом - неизвестно.
27 апреля лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).
После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.
ICYMI: The North Korean leader's security guards run alongside his car at the #InterKoreanSummit pic.twitter.com/YfaayHCMGI— Reuters Top News (@Reuters) 6 мая 2018 г.