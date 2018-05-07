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Видеофакт: Охранники Ким Чен Ына бегут вслед за лимузином

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  • 7.05.2018, 9:51
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В сеть попало видео с оригинальным кортежем северокорейского диктатора.

Информационное агентство Reuters опубликовало видео с кортежем лидера КНДР Ким Чен Ына, вокруг машины которого бегут его охранники, пишет nv.ua.

Почему охрана работает таким образом - неизвестно.

27 апреля лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.


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