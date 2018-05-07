Настало время баррикад 1 7.05.2018, 9:59

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Вы задавили мирный протест – ждите иной фазы.

В Москве реверансы закончились и протестующих теперь можно безнаказанно бить. По крайней мере, об этом свидетельствуют репортажи тех журналистов, что отважились выйти на Тверскую, Страстной бульвар и Пушкинскую площадь, пишет российский блогер nota bene для издания «Абажур».

Другую Пушкинскую площадь, вернее площадь Пушкина, мы увидели в Кемерове. Две сотни протестующих, что добрались до нее и спели песенку из «Бременских музыкантов», похоже, сами не понимали, для чего им это понадобилось. Полицейских был раз в пять больше.

5 мая. Кемерово, парк Победы

Не понимал ОМОН, перегородивший весь центр города. В Кемерове теперь митингует только ОМОН, - горожане даже не подозревали, как много у нас полицейских. Средний срок доезда наряда полиции по вызову в Кемерове – 20-30 минут. Это если вызов срочный, если драка, разбой и смертоубийство. На осмотр места кражи могут ехать часами.

5 мая. Кемерово, площадь Пушкина

Теперь мы знаем, где прячутся эти подтянутые люди с орлиными взорами: они тренируются стоять в оцеплениях в полевых условиях, они контролируют зайцев в тайге и отсекают лосей.

5 мая. Кемерово, площадь Советов

Те мои приятели, что присутствовали на кемеровском митинге, говорят: «По ощущениям, мы выкрикивали «Позор» не власти, а себе». Столичный муниципальный депутат Люся Штейн написала в своем «Фейсбуке», что не верит больше в мирный протест, в Навального и все то светлое, что осталось в 2012 году. Настало время баррикад, восстаний и братания с полицией, убеждена Люся.

Я знаком с представителями наших кемеровских «титушек». Это не совсем настоящие «титушки», они никак не интегрированы с властью, они – по зову сердца. Их раздражают кучки зябнущих хипстеров, поющих «ничего на свете лучше нету» и читающих Пушкина у памятника поэту. По мнению моих знакомых, этих «малахольных» надо бить. Беда в том, что радикалам охота бить не только ясноглазых хипстеров. Бить ментов им хочется еще больше.

Самые горячие (а таких становится все больше) рады идти на любую акцию, но без «всяких там навальных», и уж точно без согласований. Для них настоящая акция – это с бейсбольными битами, с горящими перевернутыми машинами, окровавленными рожами омоновцев.

- Тебе-то, - спрашиваю, - зачем?

- Достали. И те, и другие достали. Пусть меня лучше в Сирию отправят типа «добровольцем», иначе здесь крушить начну все подряд.

Власть забыла о том, что без протеста нельзя. Не бывает в человеческом стаде так, чтобы тишь да гладь, и ни одного бузотера. А протестов бывает ровно два вида: мирный и наоборот. Вы задавили мирный протест полчищами Росгвардии – ждите иной фазы. Так, как случилось в Кемерове 27 марта, когда никакой ОМОН не рискнул остановить одиннадцатичасовой митинг, и навалившим в штаны вице-губернаторам пришлось самим звать бузотеров на площадь, и это было единственным разумным решением. А на следующий день пресс-служба губернатора и вовсе объявила, что митинг был спланированной акцией «под эгидой».

Но в другой раз ваши казаки, ваши скинхеды, хипстеры, панки, гопники и «золотая молодежь», которым надоело петь добрые песенки, озвереют и схлестнутся – друг с другом или с полицией. Не важно. Мало не покажется. Если очаровательная Люся Штейн мечтает о баррикадах, а федеральные каналы игнорируют всю внутреннюю повестку и неустанно грезят ядерным апокалипсисом, то поди угадай, кто придет на эти баррикады и выстрелит первым.