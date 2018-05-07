Топ-10 весенних туров для белорусов по доступным ценам 7.05.2018, 10:13

Весна – прекрасная пора для путешествий.

Slivki.by сделали обзор по самым популярным туристическим направлениям и, самое главное, по самым приятным ценам, пишет abw.by.

ЛЬВОВ

Ох уж этот прекрасный Львов… Он просто идеален и чудесен в любую пору года. Город влюбляет в себя с первого взгляда и на всю жизнь. Не верите? Проверьте!

Тур во Львов на 5 дней всего от 78 рублей.

ВИЛЬНЮС

Вильнюс - ближайшая к Минску европейская столица, где можно увлекательно и насыщенно провести уикенд. Чего стоят одни только прогулки по старому городу! А еще там находится любимый аэропорт белорусов "Минск-3".

Стоимость тура с отдыхом в отеле 5* с промокодом от Slivki.by - всего 73 руб. за 2 дня. А билет на автобус в Вильнюс обойдется и вовсе в 11 рублей.

РИГА

Идеальный город для того, чтобы сменить обстановку. Он поразит вас своим колоритом раз и навсегда.

Путешествие в Ригу на 4 дня с кодом скидки от Slivki.by стоит всего 78 рублей.

ПИТЕР

Вот вам еще одна идея для путешествия, если в паспорте нет визы. Культурная столица России и просто город с уникальной историей.

Билет на автобус до Питера - всего 30 рублей.

ВАРШАВА

Столица, в которой никогда не будет скучно. В Варшаве каждый найдет что-то интересное для себя, будь то красивая архитектура, музеи или молодежные тусовки.

Билет на автобус стоит всего 30 рублей. Если хотите экскурсионный тур - пожалуйста. Можно устроить себе отличные польские выходные с посещением не только Варшавы, но и Лодзи. Стоимость тура - всего от 150 рублей.

ПРАГА

Сказочный город с мощеными булыжником мостовыми, газовыми фонарями, черепичными крышами, разноцветными фасадами и тенистыми парками.

Побывать тут весной особенно приятно, ведь цены на туры в Прагу с промокодом от Slivki.by - от 200 руб. за 4 дня. К слову, некоторые турагентства даже сделают мультивизу в подарок!

ТАЛЛИН

Прекрасная эстонская столица на берегу Балтийского моря. Советуем посмотреть старый город с мощеными улицами, кафе и магазинами.

Круиз Таллин - Хельсинки - Стокгольм на пароме всего от 148 руб. за 5 дней.

БУДАПЕШТ

Очаровательная столица Венгрии! Советуем посетить парк Варошлигет - весной там особенно красиво.

Есть отличный тур на 5 дней от 160 руб. с посещением не только Будапешта, но и Вены с Прагой.

ПАРИЖ

Город-мечта, о котором бредят все романтики! Не видели своими глазами Эйфелеву башню, Лувр и Нотр-дам? Советуем отправиться и восхититься.

Романтические выходные в Париже с авиаперелетом и ужином обойдутся всего в 414 рублей.

РИМ

Да, именно в этот город ведут все дороги. Тут расположены всем известные из учебников истории Колизей, Римский форум, фонтан Треви и многое другое.

Не так дорого, как кажется! Автобусный тур с посещением Вены, Флоренции, Рима, Падуи, Венеции и Оломоуца - всего от 388 руб. за 7 дней.