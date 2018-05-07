закрыть
7 мая 2018, понедельник, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Топ-10 весенних туров для белорусов по доступным ценам

  • 7.05.2018, 10:13

Весна – прекрасная пора для путешествий.

Slivki.by сделали обзор по самым популярным туристическим направлениям и, самое главное, по самым приятным ценам, пишет abw.by.

ЛЬВОВ

Ох уж этот прекрасный Львов… Он просто идеален и чудесен в любую пору года. Город влюбляет в себя с первого взгляда и на всю жизнь. Не верите? Проверьте!

Тур во Львов на 5 дней всего от 78 рублей.

ВИЛЬНЮС

Вильнюс - ближайшая к Минску европейская столица, где можно увлекательно и насыщенно провести уикенд. Чего стоят одни только прогулки по старому городу! А еще там находится любимый аэропорт белорусов "Минск-3".

Стоимость тура с отдыхом в отеле 5* с промокодом от Slivki.by - всего 73 руб. за 2 дня. А билет на автобус в Вильнюс обойдется и вовсе в 11 рублей.

РИГА

Идеальный город для того, чтобы сменить обстановку. Он поразит вас своим колоритом раз и навсегда.

Путешествие в Ригу на 4 дня с кодом скидки от Slivki.by стоит всего 78 рублей.

ПИТЕР

Вот вам еще одна идея для путешествия, если в паспорте нет визы. Культурная столица России и просто город с уникальной историей.

Билет на автобус до Питера - всего 30 рублей.

ВАРШАВА

Столица, в которой никогда не будет скучно. В Варшаве каждый найдет что-то интересное для себя, будь то красивая архитектура, музеи или молодежные тусовки.

Билет на автобус стоит всего 30 рублей. Если хотите экскурсионный тур - пожалуйста. Можно устроить себе отличные польские выходные с посещением не только Варшавы, но и Лодзи. Стоимость тура - всего от 150 рублей.

ПРАГА

Сказочный город с мощеными булыжником мостовыми, газовыми фонарями, черепичными крышами, разноцветными фасадами и тенистыми парками.

Побывать тут весной особенно приятно, ведь цены на туры в Прагу с промокодом от Slivki.by - от 200 руб. за 4 дня. К слову, некоторые турагентства даже сделают мультивизу в подарок!

ТАЛЛИН

Прекрасная эстонская столица на берегу Балтийского моря. Советуем посмотреть старый город с мощеными улицами, кафе и магазинами.

Круиз Таллин - Хельсинки - Стокгольм на пароме всего от 148 руб. за 5 дней.

БУДАПЕШТ

Очаровательная столица Венгрии! Советуем посетить парк Варошлигет - весной там особенно красиво.

Есть отличный тур на 5 дней от 160 руб. с посещением не только Будапешта, но и Вены с Прагой.

ПАРИЖ

Город-мечта, о котором бредят все романтики! Не видели своими глазами Эйфелеву башню, Лувр и Нотр-дам? Советуем отправиться и восхититься.

Романтические выходные в Париже с авиаперелетом и ужином обойдутся всего в 414 рублей.

РИМ

Да, именно в этот город ведут все дороги. Тут расположены всем известные из учебников истории Колизей, Римский форум, фонтан Треви и многое другое.

Не так дорого, как кажется! Автобусный тур с посещением Вены, Флоренции, Рима, Падуи, Венеции и Оломоуца - всего от 388 руб. за 7 дней.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич