Эрдоган объявил о дальнейшем наступлении в Сирии 1 7.05.2018, 10:16

Реджеп Эрдоган

Фото: reuters

Заявление сделано на фоне подготовки к избирательной кампании в Турции.

Турция будет проводить "дальнейшие наступления" в Сирии, как против джихадистов из группировки "Исламское государство", так и против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG). Об этом в воскресенье, 6 мая, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле, сообщает dw.com.

Участвовавшие в наступлении на сирийский город Африн солдаты готовы к дальнейшим операциям, которые продлятся до тех пор, пока "не останется ни одного террориста", - сказал Эрдоган. Турецкие отряды участвовали в боях против ИГ на территории Сирии с августа 2016 по март 2017 годов. Наступление на Африн состоялось в начале 2018 года.

Анкара рассматривает YPG в Сирии как "братскую" организацию запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. При этом военная операция привела также к обострению отношений с США, поскольку Вашингтон считает курдов из YPG важнейшим союзником в борьбе против ИГ. Эрдоган неоднократно высказывал угрозы о выдвижении своей армии в сторону сирийского города Манбидж, где располагаются в том числе американские солдаты.

На 24 июня в Турции запланированы одновременно парламентские и президентские выборы, которые изначально должны были состояться в ноябре 2019 года. Турецкие оппозиционеры обвиняют Эрдогана в том, что он, введя в стране президентскую форму правления, уничтожает демократию, и предостерегают от диктатуры одного человека.