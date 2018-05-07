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Alekseev: Good luck по-белорусски — прывітанне!

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  • 7.05.2018, 10:23
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Фото: Pedro Gomes/Getty Images

Представитель Беларуси на «Евровидении» попытался заговорить по-белорусски.

Украинец ALEKSEEV, который на нынешнем "Евровидении" представляет Беларусь, во время церемонии открытия конкурса в разговоре с журналисткой заговорил по-белорусски, сообщает Еврорадио.

Корреспондент вела разговор с Никитой на английском языке и в конце спросила, как будет "желаю удачи" по-белорусски. "Прывітанне! [Это слово означает "Привет!". — прим.]" — уверенно ответил исполнитель. "Я желаю тебе "Прывітанне!", — подхватила журналистка.

Видимо, не зря многие эксперты по "Евровидению" утверждают, что ALEKSEEV поехал в Лиссабон представлять себя, а не Беларусь. Так как в ином случае несколько выражений на языке соседей одолел бы. Хотя мы всё равно желаем Никите выхода в финал.

Кстати, в Лиссабоне во всю идут репетиции первого полуфинала, в котором примет участие и ALEKSEEV. Пока букмекеры не видят его в финале конкурса — он занимает 14 место в букмекерских таблицах.


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