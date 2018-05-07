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Мы из прошлого

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  • Илья Мильштейн
  • 7.05.2018, 10:31
  • 1,757
Илья Мильштейн
Фото: snob.ru

Монархию заказывали?

Казаки с нагайками. Приодетая в гимнастерки массовка НОД, поющая про Катюшу, которая любовь сбережет. Мы и раньше знали, что в администрации законно избранного помазанника всея РФ сидят люди изобретательные, но позавчера они опять нас удивили. Когда выкатили к памятнику Пушкину в Москве ряженых станичников и ряженых бойцов Второй мировой и те вступили в прямую дискуссию с соотечественниками, вышедшими на акцию "Он нам не царь".

"С монархией боретесь, граждане?" - как бы поинтересовались у митингующих господа Вайно и Кириенко. Что ж, получите казачков, прямо оттуда, из исторических учебников, повествующих о зверствах царизма при усмирении беспорядков.

Хотя и обученных и экипированных на средства нынешней столичной мэрии. Ну и чисто для рифмы и общего развития ознакомьтесь с репертуаром смешанного хора поющих активистов движения им. депутата-единороса Федорова. У них свой царь-генералиссимус, при том что кормушка тоже государственная и враги те же самые: вы со своим Навальным, бунтующие против самодержавия.

Это был, как мы теперь окончательно постигаем, такой остроумный ход в полемике АП с несогласными. Дескать, монархию заказывали - вот вам преданные государю отморозки с плетками и в придачу к ним поющий квазисоветский народ, тоже способный при случае вступить в бой со смутьянами.

А на самом деле, товарищи школьники, студенты и ветераны-правозащитники, у нас тут в России пока демократия, но в строгих законных рамках. Желающих побунтовать накануне инаугурации просим пройти в тот загон, который вам определили. Желающие выйти из загона и провести несанкционированный митинг в центре столицы столкнутся с трудностями. Их будут солидарно бить служащие Росгвардии, ряженые в папахах и ряженые в гимнастерках, оборвавшие песню ради такого неотложного дела.

Они свято чтут традиции дедов, прадедов и прапрадедов, антисоветских и советских, и могут повторить, да. По крайней мере в Москве.

Все эти позавчерашние новости с картинками, по-видимому, символизируют стилистику четвертого путинского срока. Ожидаемое ужесточение режима будет сопровождаться попытками тотального наступления на гражданское общество. Ставка делается одновременно и на силовиков, и на дружинников в широком смысле слова, которые все активней станут терроризировать оппозиционеров, имитируя патриотические порывы верных слуг царя и отечества и праведный гнев советских трудящихся против всяких там распоясавшихся диссидентов.

Это будет такая архаика в развитии, медленном, но неуклонном, - и ошибется тот, кто скажет, будто эволюция, сиречь развертывание, может идти только по пути прогресса. За два без малого десятилетия жизни с Путиным мы ведь уже убедились в том, что движение назад, к зрелой авторитарной власти, соединяющей в себе драгоценные черты андроповщины и николаевской реакции, развертывается с той же неумолимостью, как и вперед. От штурма Грозного (настоящего) до штурма Рейхстага (игрушечного покуда). От реконструкций исторических битв до Крыма и Донбасса, аннексированных всерьез вчерашними реконструкторами. От православия, отделенного от государства, к памятнику князю Владимиру и судам, безжалостно карающим за оскорбление религиозных чувств. От возрождения казачества в рамках реставрации милой позабытой старины до ряженых мужиков с нагайками, успешно осваивающих казенные деньги.

Все вернулось, и все перемешано, и кто поручится, что завтра, то есть лет через шесть, изнемогающий под бременем всенародной любви президент устоит перед соблазном объявить себя императором Владимиром Владимировичем Первым.

К тому времени осажденная наша крепость уже наверное бесповоротно отгородится от мира, с инакомыслием и лозунгами типа "долой царя" будет практически покончено, зато казачество, на лошадях и в пешем строю, и язычество, под иконами и с дубьем, станет явлением повседневным. Причем до такой степени привычным, что изобретательные люди в администрации Путина, не говоря о простом народе, просто не поймут гаранта, если он не поддастся персональным соблазнам и публичным призывам.

Мол, все условия для монархии созданы, что же вы колеблетесь, ваше величество? Шутки кончились, ступайте царствовать!

А дальше все быстро произойдет. Дума разом в трех чтениях примет федеральный закон "О царе Путине В.В." в качестве асимметричного ответа на очередные американские санкции. Совет Федерации единодушно проголосует за государя минут через двадцать после того, как корреспонденты гостелеканалов огласят эту новость, и обе палаты тут же объявят о самороспуске. Патриарх благословит президента на царство, к нему присоединятся представители всех религий, верований и суеверий, сколько их есть в нашей великой многонациональной стране. Эксклюзивную молитву во славу русского царя вознесет Рамзан Кадыров.

Но это лет через шесть, вряд ли намного раньше.

А пока зафиксируем момент - не то чтобы уникальный, казаками нас не поразишь, тем более нодовцами, но все-таки не совсем обычный. Архаика продолжает наступление, пытаясь отвоевать у оппозиции площадку массового несанкционированного митинга в Москве, и это следует воспринимать как чрезвычайно важное сообщение. Синхронно из прошлого и из будущего. Прошлого не поправить, что же касается грядущего, то, разглядывая картинки с Пушкинской, почти невозможно поверить, что оно непредсказуемо.

Тем не менее это именно так, чему ясным доказательством служит и свержение монархии в России, и развал коммунистической империи. Бессмертны одни лишь песни - про Катюшу, к примеру, и хочется, из последних сил, надеяться, что свою любовь она пронесет через века и бойца, которому не с кем больше будет воевать и незачем охранять границу, дождется.

Илья Мильштейн, "Грани.ру"


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