Верующие из Гомеля встретились с Папой Франциском 7.05.2018, 10:34

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В Риме прошло празднование 50-летия Неокатехуменального пути.

В Риме прошло празднование 50-летия Неокатехуменального пути, участие в котором приняли католики из Гомеля – члены общин Неокатехуменального пути во главе с кс. Юрием Воронко.

Папа Римский Франциск посетил празднование 50-летия Неокатехуменального пути, сообщает krynica.info.

Святейший Отец подчеркнул важность миссии, которую осуществляет неокатехуменат – она отражает верную любовь Бога. Он отметил, что миссия требует выхода навстречу другим, хотя в жизни есть сильный соблазн остаться на месте, не рисковать. Иисус призывает, всегда быть на пути, путешествовать по миру в поисках брата, который до сих пор не познал радости Божьей любви.

«Для того, чтобы проповедовать, необходимо отречение. Только Церковь, которая отрекается от мира, провозглашает Господа хорошо. Только Церковь, которая освобождена от власти и денег, свободна от триумфализма и клерикализма, заслуживает доверия в своем свидетельстве о том, что Христос освобождает человека», - сказал Папа Римский.