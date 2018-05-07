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Николай Черноус: Люди должны понять, что порядок в стране зависит от нас всех

  • 7.05.2018, 10:54

Активист из Барановичей заставил чиновников работать.

В Барановичах общественный активист и предприниматель Николай Черноус добился наконец упорядочения ливневой канализации на поле между Ледовым дворцом и улицей Домашевичской, передает «Радыё Рацыя».

Чтобы закрыть ливневые колодцы, активисту понадобился год переписки с властями различного уровня. Но колодцы закрыли, не почистив от мусора. Повторно пришлось обращаться к местному «депутату», чтобы работу сделали качественно.

- За три года жители Барановичей забросали колодцы мусором. Власти быстренько прикрыли их бетонным перекрытием, и все. Я обратился, чтобы исправили работу, почистили. Пригнали трактор, убрали, почистили. Целый трактор мусора вывезли, - рассказал Черноус.

Активист дважды выходил на субботник на этом поле со своими родными, чтобы убрать территорию от наваленных деревьев. Сейчас на поле безопасно и чисто. И хотелось бы, чтобы люди поняли, что порядок зависит от всех нас, говорит Николай Черноус.


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