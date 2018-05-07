«Новый прибор ГАИ будет восприниматься как налет вражеской авиации» 7 7.05.2018, 10:42

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Проехала служебная машина — жди себе «письма счастья».

О возмущении водителей новыми методами ГАИ по контролю над парковками пишет журналист Onliner.by Александр Тумар:

- Умышленно выждали неделю после презентации новой-старой технологии по контролю парковки в Минске, чтобы не делать поспешных выводов. Скепсис многих водителей, высказывавшихся в комментариях, понятен. Три года назад уже представляли ныне широко известный «Паркрайт», и тогда тоже говорили про отправленные «письма счастья», а потом все резко затихло… Сейчас нас уверяют, что все всерьез: и ресурсы выделены, и схема налажена, и приборы в каждом районе города есть. Но, как говорится, осадочек остался… Мы представили оптимистичный, пессимистичный и наиболее реальный сценарии, каждый из которых может заставить изменить тип мышления водителей при поиске места для стоянки.

То, что фиксация нарушений ПДД переводится в автоматический режим, — это неминуемый процесс. А когда задействованы видеокамеры, то спорить гораздо сложнее: за отговорку не спрячешься, не сделаешь вид, что тебя не касается. Эта самая неотвратимость наказания вроде бы надвигается, тут еще опыт Москвы вспоминается, а с другой стороны…

Пока в технологии слишком много неясного. Если в случае камер скорости мы имеем дело с четкой величиной — границей превышения скорости (+12 км/ч), то при парковке слишком много неопределенностей: и положение автомобиля, и трактовка ПДД (15 метров до перекрестка/перехода — было или нет?), и вопросы экстренной и иной необходимости (погрузка-разгрузка). Говорят, что обрабатывать каждый факт будут вручную, и все же алгоритм не до конца очевиден.

По идее, автомобиль ГАИ с установленным в салоне «Паркрайтом» будет кружить по наиболее проблемным улицам и системно отрабатывать территорию. Затем данные передадут операторам, которые обработают данные и отправят «письма счастья» (подписанные инспектором ГАИ). На следующий день опять, и через неделю, и через месяц, если потребуется.

Оптимистичный сценарий предполагает, что водители наконец вспомнят значение знака 3.27, что это не просто перечеркнутый красный кружочек на синем фоне. Сейчас многие не обращают на него внимание, поскольку он потерял юридическую силу из-за невозможности привлечь всех (спорадические акции воспринимаются как случай невезения). Вернуть ее удастся, если контроль будет постоянным и системным.

На данный момент водители сильно сомневаются в эффективности «Паркрайта». Во-первых, плохую роль сыграл анонс трехлетней давности. На ум приходит анекдот про волков и мальчика. Во-вторых, у нас принято сомневаться во всем в принципе, ну потому что вот так вот. Можно воспринимать это как ментальную черту — периодически включать Фому неверующего: «А подайте доказательства». Вот с последними как раз вопросы: не видели на форуме «письма счастья», не слышали про опыт автомобилистов, привлеченных таким образом к ответственности.

Наконец, в-третьих, есть надежда на лазейку или хоть малейшую уловку, которая позволит обмануть систему.

Если все пойдет по плану, как задумывает ГАИ, это будет чрезвычайно болезненный процесс для водителей, многим из которых придется либо искать иное место для парковки, либо вообще отказаться от поездок на работу на автомобиле. Реакция будет похлеще, чем от камер скорости, хотя бы потому, что проблема со стоянкой/остановкой носит хронический характер. И ведь что только не предпринимали для ее решения!

Самые горячие головы, например, уверяли, что за пару недель разберутся с улицей Кульман, где привычно паркуются в два ряда (возле «Монетки»). Дудки, не вышло! Только эвакуатор забирал автомобиль с запрещенного места, как туда заезжал очередной водитель.

Или взять пример с улицей Киселева. Дошло до того, что из-за десятка-двух припаркованных в запрещенном месте автомобилей хотели даже изменить маршруты движения общественного транспорта: автобусы не могли разминуться в узком месте.

По задумке ГАИ, «Паркрайт» решит указанные проблемы, и на словах это звучит вполне убедительно: никаких изнурительных поисков водителя (который, к слову, может, сидя в соседней кофейне, спокойно дожидаться, когда уйдет сотрудник ГАИ), никаких эвакуаторов, никаких дискуссий и разбирательств. Проехала служебная машина дважды (с разницей не менее чем в пять минут), прибор зафиксировал нарушение — жди себе «письма счастья».

Успех всей операции заключается именно в вере водителей. Если автомобилисты поймут, что все всерьез, а не понарошку и что нарушение не останется без внимания, то на улицах станет свободнее. Это также заставит серьезнее относиться к системе платных парковок, послужит стимулом к развитию сферы стоянок/паркингов и, надеюсь, повышению комфорта/удобства.

Важно, чтобы горожане (не только водители) понимали, зачем это нужно в принципе. Не «ага, дыры в бюджете опять латать», а освободить дорогу автобусам-троллейбусам, открыть обзор на пешеходных переходах, снизить заторы на улицах, где есть реальные проблемы… И в этой связи необходимо честно и открыто предупреждать, как в случае с камерами скорости: на этой неделе будем отрабатывать улицу Ленинградскую. Тогда и реакция водителей будет несколько иной: ты что ж, не слышал, по радио предупреждали.

Пессимистичный вариант развития событий предполагает случайный и нелогичный для водителей характер проведения контроля. Причин этому может быть много. Загибайте пальцы: приборов не хватает, туда не доехали, возникли сложности юридического характера, не видны номера автомобилей и прочее.

Это может вызвать лишь озлобленность водителей и будет восприниматься как налет вражеской авиации, а не логичный процесс по приведению улиц в порядок. В таком случае система будет работать со сбоями, и нужной реакции не произойдет.

Разумеется, появятся фиговые листочки на регистрационных знаках. Какой-нибудь прохожий, которому больше всех надо, начнет срывать их в духе бравых ребят из «СтопХама», возникнет конфликт с применением физической силы и подручных средств.

Найдутся адвокаты, которые начнут защищать оштрафованных и искать уловки. Впрочем, одну уже нашли. В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена статья за «управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным (номерным) знаком». А за нахождение с таким знаком на проезжей части ответственность есть? Как будут привлекать тех, кто прикрыл цифру инородным предметом на парковке? Или вновь потребуется вносить изменения в закон?

На данный момент в городе применяется несколько технологий контроля остановки и стоянки: инспектор парковки, сотрудник ГАИ, эвакуация, видеокамеры (как на улице Воронянского), шлагбаумы (не заплатив, с платного паркинга не выедешь), теперь вот «Паркрайт». Каждый инструмент имеет преимущества и недостатки и требует определенных ресурсов/затрат. Нужно четко понимать, чего именно хотят достигнуть: напугать (не выйдет), привлечь или навести порядок.

Ну а реальный сценарий — это, скорее всего, будет микс из двух озвученных выше вариантов. В той или иной степени.