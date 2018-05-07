«Я – аллергик, но на лекарства для себя денег нет» 3 7.05.2018, 11:22

Работник барановичской аптеки рассказала о своих доходах и расходах.

Провизор-рецептар одной из барановичских аптек рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, почему отказалась от приготовления еды в мультиварке, из-за чего не покупает акционные товары и на что мечтает накопить денег:

- В детстве я хотела стать врачом-хирургом. Но в 11 классе мама убедила меня поступить на провизора. Мол, зарплаты у провизоров высокие и без работы я никогда не останусь, потому что лекарства будут покупать всегда. Скрепя сердце, я согласилась. Поступила в Витебский медуниверситет на специальность «Фармация». После окончания вуза и отработки по распределению я на шесть лет сменила сферу деятельности. Но желание вернуться в медицину меня не покидало. Когда два года назад я наткнулась на вакансию провизора в интернете, я снова устроилась в аптеку.

В мои обязанности входит не только продажа препаратов, но и контроль за их качеством, решение некоторых организационных вопросов. График работы также устраивает – два через два.

Баснословных денег, обещанных мамой, я не получаю, но для Барановичей зарплата у меня неплохая – в среднем 650 рублей ($325). Еще 250 рублей алиментов платит бывший муж.

Мультиварку использую по минимуму

Я живу с шестилетней дочерью в собственной двухкомнатной квартире, которую построила три года назад. Ремонт помогли сделать родители. На погашение кредита уходит около 280 рублей ежемесячно. Еще около 200 рублей зимой «съедают» коммуналка и интернет. С приходом весны коммунальные платежи уменьшаются до 120–150 рублей.

Чтобы снизить коммуналку, я стараюсь экономить воду и свет. Полгода назад родители подарили мне мультиварку, и число «нагоревших» киловатт выросло вдвое – со 150 до 300.

Но я продолжала ею пользоваться. Лишь когда сумма за свет перевалила за 40 рублей, от готовки в чудо-технике пришлось отказаться. Теперь я использую мультиварку по минимуму.

Если отказывать себе даже в радости поесть – зачем жить?

И я, и дочь любим вкусно поесть. Поэтому на продуктах не экономим. Считаю, если отказывать себе даже в радости поесть – зачем тогда вообще жить?

На продукты уходит примерно 250 рублей. Сразу после зарплаты я закупаю на месяц мясо – беру всегда в одном и том же магазине, в котором у меня есть скидочная карта. Мясо мы с дочкой едим каждый день. В основном – свинину или говядину. Курицу не жалуем, поэтому покупаем редко. Мелочь – хлеб, молоко, творог – беру в магазине рядом с домом.

Дачи или родственников в деревне у меня нет, поэтому все овощи и зелень приходится покупать. Впрочем, даже будь у меня огород, там бы ничего не росло: с детства не люблю копаться в земле.

В еде я достаточно привередлива. Если покупаю творог, то определенного производителя. И другой, даже если он на скидке, не возьму. Вообще акционные товары покупаю редко.

Мне кажется, что скидки делают только на «просрочку» или на те товары, которые никто не берет.

На лекарствах для дочери не экономлю

Я очень люблю свою дочь. Не могу отказать ей ни в чем. К счастью, несмотря на возраст, она понимает, что мы платим кредит, и многого не требует.

Ребенок посещает спортивную секцию, за которую я ежемесячно отдаю 25 рублей, и художественную школу. Кисти и краски стоят недешево, быстро портятся. Поэтому покупать их приходится часто.

Еще рублей 30 уходит на развлечения. Каждые выходные мы с дочкой ходим в кинотеатр, после – в кафе поесть мороженого.

Несмотря на активные занятия спортом, дочка часто болеет – раз в две недели стабильно. На лекарствах для ребенка я никогда не экономлю, препараты для нее покупаю только импортные. В среднем на лечение уходит около 80 рублей. Сама я – аллергик и постоянно принимаю антигистаминные препараты. Но на дорогие лекарства для себя денег нет.

Одежда – только качественная и дорогая

Я не люблю ходить по магазинам. Одежду приобретаю в основном в интернет-магазинах. Обновляю гардероб раз в три-четыре месяца. Если покупаю вещь, то она должна быть качественной, а соответственно, и дорогой. Одежду для дочки часто покупает бабушка.

Что касается уходовой косметики, никогда не беру масс-маркет, только аптечную. А вот на декоративке могу сэкономить. Краситься особо не люблю, поэтому в косметичке у меня только тушь, помада и блеск для губ.

И у меня, и у дочки длинные волосы, поэтому шампуни, бальзамы и спреи для волос я покупаю каждый месяц.

Если бы не кредит, было бы проще

За три года с момента появления собственной квартиры я так и не привыкла жить «в кредит»: часто забываю, что каждый месяц нужно отдать треть зарплаты. Поэтому, хотя мой доход по барановичским меркам и выше среднего, отложить какую-то сумму не получается. Конечно, если бы не кредит, все было бы проще. Но я не жалею: теперь у нас есть свой угол.

Мы уже несколько лет не ездим на море, хотя, как медик, я понимаю, что дочери это необходимо. Поэтому в ближайших планах – все-таки накопить на поездку.