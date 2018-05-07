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Мicrosoft: На компьютерах белорусов в 2 раза больше вирусов, чем в других странах

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  • 7.05.2018, 11:14
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Самой распространенной категорией киберугроз стали вирусы-трояны.

Компания Microsoft опубликовала 23-й отчет Security Intelligence Report за период с февраля 2017 по январь 2018 года, который содержит анализ информационной среды на предмет киберугроз. Согласно полученным данным, 7,8% компьютеров в мире заражено вредоносным кодом. В Беларуси этот показатель составляет 22%, пишет tut.by.

Security Intelligence Report основан на данных, полученных защитными программами и сервисами Microsoft. Необходимой информацией с привязкой к геолокации поделились корпоративные и частные пользователи.

Самой распространенной категорией киберугроз стали вирусы-трояны. За исследуемый период количество заражений в мире увеличилось с 6% до 10%. В Беларуси трояны были обнаружены на 15,82% компьютеров.

Не менее серьезную угрозу информационной безопасности представляют ботнеты. Они распространяют вредоносный софт: программы-вымогатели, трояны и бэкдоры. Вирусы похищают данные учетных записей, запускают в системах зараженное ПО, отслеживают происходящее на чужих мониторах. По данным за март 2017 года, в бот-сеть попали 1,98% компьютеров белорусских пользователей.

Серьезной киберугрозой Microsoft назвала фишинг: во втором полугодии 2017 года 53% пользователей по всему миру ежемесячно получали фишинговые письма, содержащие зараженные файлы. Еще одной мишенью для злоумышленников являются облачные приложения с низким уровнем защиты. В рамках исследования выяснилось, что 79% SaaS-приложений не обеспечивают надежное шифрование хранящейся в облаке и передаваемой информации.

Чтобы снизить риск киберугроз, Microsoft рекомендует пользоваться только лицензионным программным обеспечением и надежными облачными хранилищами, вовремя обновлять настройки безопасности операционной системы и не посещать подозрительные сайты.


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