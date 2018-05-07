«Матери 328»: Держимся, бережем силы 7.05.2018, 11:43

Фото: «Радыё Свабода»

Активистки голодают уже 11-ый день.

Активистки движения «Матери 328», которые добиваются либерализации антинаркотической статьи 328 Уголовного кодекса, а также пересмотра дел родственников и встречи с Лукашенко, голодают 11-й день, передает «Радыё Свабода».

«Больше лежим, бережем силы», - голодающие в Калинковичах

В Калинковичах продолжают голодовку шесть женщин, которые добиваются пересмотра уголовных дел своих детей и мужей, осужденных на большие сроки за употребление и распространение наркотических веществ по статье 328.

«Самочувствие наше соответствует сроку голодовки: держимся, - сообщила Татьяна Каневская. - Сейчас реже выходим на прогулки, больше лежим, бережем силы. Каждый день к нам приезжает «скорая» - измеряют давление, делают, кому нужно, анализ уровня сахара в крови».

У голодающих есть надежда, что уже сегодня они получат обещанное сообщение из администрации Лукашенко о дате пересмотра антинаркотического законодательства в «палате представителей».

«Сообщить о дате рассмотрения изменений в законодательство нам обещала во время встречи в администрации Лукашенко Наталья Качанова. Началась новая рабочая неделя, поэтому и ждем ответа уже сегодня», - добавляет Каневская.

Женщины готовят обращение в Верховный суд с тем, чтобы его пленум пересмотрел правоприменительную практику в судах при определении наказания по уголовной статье 328, когда дело не касается тяжелых наркотиков и организации оптового распространения. Подобные предложения голодающие имеют направить и в Генеральную прокуратуру.

Татьяна Каневская сообщила также, что лидер движения «Матерей 328» Лариса Жигарь переезжает из Пуховичского района в Гродно, чтобы там поддержать женщин, которые присоединились к акции протеста.

На момент публикации семь женщин голодают в Пуховичском районе (к ним должны приехать медики - после осмотра две женщины, возможно, будут вынуждены прекратить голодовку), еще шесть в Калинковичах. К голодовке обещают присоединиться женщины из Гродно.

Напомним, 2 мая семь голодающих активисток движения «Матери 328» из Калинковичей встретились с представителями администрации Лукашенко. После встречи «Матери 328» отказались прекратить голодовку. Встреча голодающих с генпрокурором Беларуси, которая должна была состояться 4 мая, отложена на неопределенное время.