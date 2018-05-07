8 и 9 мая в Беларуси будет тепло и солнечно 1 7.05.2018, 11:21

Всю неделю температура будет выше нормы.

Обширный антициклон, раскинувшийся над севером Европы, обеспечит на большей части нашей страны солнечную, сухую и теплую погоду. Лишь в южных районах есть вероятность кратковременных дождей. Температура будет на 2−4°С выше климатической нормы, сообщает Белгидромет.

Во вторник, 8 мая, будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха минимальная ночью +8 +14°С, местами воздух охладится до +4 +7°С; максимальная температура днем +20 +25°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +27°С.

9 мая также преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по югу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная в ночные и утренние часы составит +6 +13°С, во второй половине дня воздух прогреется до +20 +26°С.

В Минске днем максимальная температура +22 +24°С и без существенных осадков.

В четверг утром и днем в отдельных районах по крайнему юго-западу страны возможны кратковременные дожди, грозы. На остальной территории — без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +8 +14°С, по северо-востоку страны +5 +7°С, максимальная температура днем +19 +26°С.

11 мая преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по крайнему юго-западу страны возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +5 +12°С, по северо-востоку страны она понизится до +3 +4°С, максимальная температура днем будет находиться в пределах от +17°С по востоку до +25°С по юго-западу.