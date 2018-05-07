Портников про «Бессмертный полк» в РФ: Вы сами нацисты 7.05.2018, 11:31

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Виталий Портников

Россияне не имеют морального права выходить на шествие, пока их страна ведет агрессивные войны.

Такое мнение высказал украинский политический обозреватель, журналист Виталий Портников в эфире телеканала Espreso.TV, сообщает "Гордон".

"Нет ничего плохого, что россияне выходят с портретами погибших родственников. Однако они выходят с портретами погибших родственников в то время, когда другие их родственники убивают украинцев на востоке. И они абсолютно спокойно к этому относятся. Более того, участники этих акций, как правило, большие сторонники этой войны. Там много таких людей", – рассказал он.

Журналист отметил, что деды защищали право выходящего на шествие россиянина на мирную жизнь.

"Как ты это использовал? Ты взял автомат, пошел на чужую землю убивать молодых людей, которые могли прожить еще много лет, разрушать, насиловать, уничтожать имущество, красть заводы! И ты берешь портрет своего деда? Окстись! Нельзя тебе этого брать, ты негодяй. Не ходи с этим портретом", – подчеркнул Портников.

Он добавил, что прежде чем выходить на "Бессмертный полк", миллионы россиян должны выйти на улицы и арестовать президента РФ Владимира Путина и других организаторов войны.

"Выдайте их нам. Мы в Киеве проведем процесс над военными преступниками. Обещаем, что никакой смертной казни не будет, они будут просто сидеть 30 лет каждый, кто начал эту войну. А потом ходите с портретами своих дедов. Вы ботинка своего деда, который воевал с нацизмом, не стоите, потому что вы сами нацисты. Вот и все", – подытожил журналист.

Акцию "Бессмертный полк" инициировали в 2012 году журналисты канала ТВ-2 из российского Томска. В рамках акции граждане 9 мая выходят на улицы городов с портретами воевавших родственников.

В 2015-м, 2016-м и 2017 годах в акции принимал участие президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца.