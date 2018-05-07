Министр экономики: Лукашенко никогда не ставил задачи дать всем «попиццот» 7 7.05.2018, 11:41

1,159

Фото: ТАСС

Правительство страдает когнитивным диссонансом?

Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский дал интервью государственному телеканалу ОНТ, в котором затронул тему средней зарплаты в 1000 рублей, или 500 долларов:

"Я просто вам хочу сказать, что никогда любыми путями ни правительство, ни тем более Лукашенко не ставили такой задачи. На конкретных предприятиях должна все же производительность труда опережать рост заработной платы, тогда получится хороший баланс, тогда будет расти заработная плата", - заявил министр Зиновcкий, сообщает Еврорадио.

Напомним, в марте обещанию Лукашенко платить «попиццот» исполнилось 10 лет.