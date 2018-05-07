Серж Танкян прибыл в Армению поддержать Пашиняна 7.05.2018, 11:49

Серж Танкян

Митинг начнется на площади Республики в Ереване.

Известный музыкант, лидер легендарной рок-группы System Of a Down (SOAD) Серж Танкян сообщил о своем приезде в Армению, передает newsarmenia.am.

«Армения, мы здесь! Однако концерта не будет. Я не знаю, откуда пошли эти разговоры», - написал он у себя в Instagram.

Ранее многие пользователи соцсетей писали о том, что Танкян, якобы, планирует дать концерт в Ереване.

Накануне лидер оппозиции, кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян рассказал о том, как будет проходить церемония встречи Танкяна, который прибывает в Ереван вечером 7-го мая, а также сообщил, что они вдвоем выступят с короткими приветствиями на площади Республики в Ереване.

Кандидат на пост премьер-министра, руководитель парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян провел телефонный разговор с американским рок-музыкантом армянского происхождения, фронтменом всемирно известной рок-группы System of a Down Сержем Танкяном. Об этом Пашинян сообщил в видео-обращении, опубликованном на его странице в Facebook.