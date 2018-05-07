Джон Траволта признан «иконой кино» на Каннском фестивале 7.05.2018, 11:57

Джон Траволта

Фото: Getty Images

Актер получит престижную награду 8 мая.

Американский актер и певец Джон Траволта получит престижную награду на 71-м Каннском кинофестивале, который откроется 8 мая, сообщает nv.ua.

Как сообщает Variety, 64-летний актер получит награду Cinema Icon («Икона кино») на фестивале во Франции.

Исполнительный редактор Стивен Гайдос отметил, что долгая карьера, популярность и награды Траволты делают его достойным награды.

Траволта был номинирован на Оскар в 1977 году за роль в фильме «Лихорадка субботнего вечера», а в 1994 году - за «Криминальное чтиво».

Музыкальный фильм Бриолин, выпущенный в 1978 году, главные роли в котором сыграли Траволта и Оливия Ньютон-Джон, вошел в число самых популярных киномюзиклов.

15 мая, после премьеры в Каннах своего нового фильма – драмы «Жизнь и смерть» Джона Готти, Траволта получит премию Cinema Icon.