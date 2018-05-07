Эксперт о «молочных войнах» Москвы и Минска: Мы заложники большой законодательной глупости 7.05.2018, 12:06

Белорусские производители столкнулись с новым вызовом.

Такой резкой позиции в отношении технического регламента «О безопасности молока» придерживается никто иной как Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка, руководитель Информационного агентства The DairyNews (Россия), спикер IV Экспортного форума «Беларусь молочная», пишет produkt.by.

Время идиотских парадоксов

Как известно, классический международный документ Кодекс Алиментариус включает в себя молоко, молочные продукты, составные продукты без замены молочного жира и белка и восстановленное молоко. Точка.

Но обращаясь к ратифицированному сегодня на всех возможных уровнях техрегламенту «О безопасности молока», мы обнаруживаем там… молокосодержащие продукты и молокосодержащие продукты с заменителями молочного жира. Таким образом, мы сегодня — заложники одной большой законодательной глупости. «Благодаря» этому с позволения сказать техническому регламенту понятие «молочный продукт» оказалось полностью дискредитировано. Кстати, точно так же понятие «сырный продукт» уже давно дискредитирует замечательное понятие «сыр».

Что в результате? У нас производители и торговля получили возможность абсолютно легально производить и продавать фальсифицированные молочные продукты.

Беларусь — Россия

Российский молочный рынок сегодня продолжает оставаться зависимым от Республики Беларусь. В то же время и белорусские производители столкнулись с вызовом, суть которого заключается в следующем: рынком управляют трейдеры, имеющие возможности поставлять на рынок большие объемы продуктов с заменой молочного жира и белка по минимальным ценам. В итоге страдают и потребители, и добросовестные производители. Причем как в Беларуси, так и в России.

Рынок сыров может быть уничтожен уже завтра

В 2016 году излишек сыров на рынке Российской Федерации составил 65 667 тонн. По итогам 2017-го этот показатель вплотную приблизился к 100 тысячам тонн. При этом таможенная стоимость одного килограмма сыроподобного продукта в 2016 году составила 0,58 доллара!