Путин в четвертый раз возглавил Россию 15 7.05.2018, 12:26

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Правитель принес присягу в Кремле.

Владимир Путин в четвертый раз принес присягу президента России и вступил в должность главы российского государства, сообщает «Гордон».

Церемония инаугурации прошла в Большом кремлевском дворце. Ее транслировал телеканал RT в YouTube.

Путин в четвертый раз занял пост президента России. Шестилетний срок его полномочий продлится до 7 мая 2024 года.

Впервые Путин возглавил Россию в 2000 году. Он переизбирался на этот пост в 2004-м и 2012 годах.

Напомним, выборы президента России прошли с существенными нарушениями всех международных норм.