Щеткина похвасталась новой экипировкой для мотоцикла 25 7.05.2018, 12:31

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Вице-спикер «совета республики» возглавила женский парад байкеров в Минске.

Вице-спикер «совета республики» Марианна Щеткина приняла участие в женском мотопараде. Мероприятие организовал женский мотоклуб AnGirls, существующий при «Белорусском союзе женщин».

«Давайте говорить честно, давно я не ездила на мотоцикле. Но надо сказать, конечно, это определенный драйв, свобода, это дорога, это то, что объединяет сегодня девушек, которые приехали на это мероприятие», — заявила Щеткина.

В эфире БТ показали, как она выбирает себе мотоэкипировку, сообщает nn.by.

На фотографиях с мотопарада видно, что, кроме новой экипировки, его участницы «блеснули» новыми байками дорогих моделей. Среди «железных коней» преобладали знаменитые «Харлеи». Стоимость такого байка, на котором ездит еще один «заядлый мотоциклист» Виктор Лукашенко - $55 тысяч.

Возникает закономерный вопрос: откуда у властей, постоянно призывающих граждан к «затягиванию поясов» и режиму жесткой экономии, деньги на дорогие мотоциклы и экипировку для показушных мотопарадов?