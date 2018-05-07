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Власти испугались активиста из Дубровно

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  • 7.05.2018, 12:51
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В доме Михаила Чемурако прошел обыск, в результате которого изъяли компьютер.

Сильное давление на активистов в Дубровно началось 25 марта в День Воли, когда активистов начали задерживать на выходе из домов, сообщает сайт orsha.eu.

По количеству задержаний в этот день на численность населения в населенном пункте, Дубровно оказалось лидером по стране. Задержания были связаны с тем, что бывший заместитель председателя местного исполкома написал заявление, что его «оскорбили» в социальной сети «Одноклассники». Дело тогда развалилась - милиция прекратила преследование активистов, но не на долго.

4 апреля ближе к 15 часам домой к Михаилу Чемурако (25 марта он также был задержан и доставлен в РОВД для разбирательства, которое шло около 6 часов) пришли двое сотрудников Дубровенского РОВД и один сотрудник областного УВД. Причина визита милиции на этот раз - заявление от прокурора района о том, что его также «оскорбили» в "Одноклассниках".

Милиционеры устроили обыск в доме Михаила и изъяли компьютер. Дополнительно забрали ещё и ноутбук, принадлежавший матери Михаила и который он взял на один день - на ноутбуке хранились договора касающиеся бизнеса Михаила.

При этом Михаил несколько раз попросил сделать ему копию списка изъятых вещей, но милиционеры этого так и не сделали. Как выяснилось позже, в это самое время обыск происходил и в доме матери Михаила. Найти у пожилой женщины компьютерную технику не удалось (единственный ноутбук был в этот день у сына). Тогда - по словам Чемурако - милиционеры начали переписывать вещи в доме: количество мешков с цементом, макароны и т.д. Единственное что забрали милиционеры в доме матери это несколько старых CD-дисков, и несколько VHS кассет.

Во время обыска у матери поднялось давление и после сыну пришлось вызывать для пожилой женщины скорую помощь.


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