Четыре белорусские теннисистки вошли в топ-100 WTA 2 7.05.2018, 12:43

Арина Соболенко

Арина Соболенко остается первой ракеткой Беларуси.

По итогам прошедшей недели чемпионка Рабата Элиза Мертенс поднялась на три строчки, а финалистка Айла Томлянович – на 25. Петра Квитова, выигравшая титул в Праге, осталась 10-й, а финалистка Михаэла Бузарнеску поднялась на пять позиций, пишет «Трибуна».

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