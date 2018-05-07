Четыре белорусские теннисистки вошли в топ-100 WTA

Четыре белорусские теннисистки вошли в топ-100 WTA2
- 7.05.2018, 12:43
Арина Соболенко остается первой ракеткой Беларуси.
По итогам прошедшей недели чемпионка Рабата Элиза Мертенс поднялась на три строчки, а финалистка Айла Томлянович – на 25. Петра Квитова, выигравшая титул в Праге, осталась 10-й, а финалистка Михаэла Бузарнеску поднялась на пять позиций, пишет «Трибуна».
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 7 мая 2018
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Симона Халеп (Румыния)
|8055
|2 (2)
|Каролин Возняцки (Дания)
|6790
|3 (3)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|6065
|4 (4)
|Элина Свитолина (Украина)
|5450
|5 (5)
|Алена Остапенко (Латвия)
|5273
|6 (6)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|5100
|7 (7)
|Каролин Гарсия (Франция)
|4700
|8 (8)
|Винус Уильямс (США)
|4276
|9 (9)
|Слоун Стивенс (США)
|3939
|10 (10)
|Петра Квитова (Чехия)
|3550
|15 (15)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2570
|16 (19)
|Элиза Мертенс (Бельгия)
|2520
|27 (28)
|Светлана Кузнецова (Россия)
|1618
|31 (27)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1520
|32 (37)
|Михаэла Бузарнеску (Румыния)
|1393
|33 (32)
|Екатерина Макарова (Россия)
|1380
|46 (47)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|1128
|52 (53)
|Мария Шарапова (Россия)
|1073
|58 (55)
|Александра Саснович (Беларусь)
|1018
|71 (96)
|Айла Томлянович (Австралия)
|860
|92 (111)
|Вера Лапко (Беларусь)
|720
|98 (99)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
|695