закрыть
7 мая 2018, понедельник, 16:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Четыре белорусские теннисистки вошли в топ-100 WTA

2
  • 7.05.2018, 12:43
Арина Соболенко

Арина Соболенко остается первой ракеткой Беларуси.

По итогам прошедшей недели чемпионка Рабата Элиза Мертенс поднялась на три строчки, а финалистка Айла Томлянович – на 25. Петра Квитова, выигравшая титул в Праге, осталась 10-й, а финалистка Михаэла Бузарнеску поднялась на пять позиций, пишет «Трибуна».

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 7 мая 2018

МестоТеннисистка (страна)Очки
1 (1)Симона Халеп (Румыния)8055
2 (2)Каролин Возняцки (Дания)6790
3 (3)Гарбинье Мугуруса (Испания)6065
4 (4)Элина Свитолина (Украина)5450
5 (5)Алена Остапенко (Латвия)5273
6 (6)Каролина Плишкова (Чехия)5100
7 (7)Каролин Гарсия (Франция)4700
8 (8)Винус Уильямс (США)4276
9 (9)Слоун Стивенс (США)3939
10 (10)Петра Квитова (Чехия)3550
15 (15)Дарья Касаткина (Россия)2570
16 (19)Элиза Мертенс (Бельгия)2520
27 (28)Светлана Кузнецова (Россия)1618
31 (27)Анастасия Павлюченкова (Россия)1520
32 (37)Михаэла Бузарнеску (Румыния)1393
33 (32)Екатерина Макарова (Россия)1380
46 (47)Арина Соболенко (Беларусь)1128
52 (53)Мария Шарапова (Россия)1073
58 (55)Александра Саснович (Беларусь)1018
71 (96)Айла Томлянович (Австралия)860
92 (111)Вера Лапко (Беларусь)720
98 (99)Виктория Азаренко (Беларусь)695


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич