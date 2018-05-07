Минчанки приехали на «Евровидение» и остались без жилья 13 7.05.2018, 13:10

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Комнату на Airbnb была оплачена еще в январе.

Международный песенный конкурс «Евровидение» в воскресенье вечером официально открылся в столице Португалии Лиссабоне. Две минчанки, Виктория и Оксана, еще зимой решили, что приедут в Лиссабон поддержать белорусскую делегацию на Евровидении, сообщает tut.by.

«Купили билеты на самолет, билеты на три шоу, а также забронировали жилье на сайте Airbnb. В январе оплатили комнату — за восемь суток, с 6 по 14 мая, вышло 257 евро. Вчера приехали по адресу, а там и квартиры такой нет! Ночь провели в фойе ближайшей гостиницы, пытались решить вопрос через службу поддержки сайта», — рассказала Виктория.

В Лиссабон девушки прилетели в 6 мая в 22.50. Их рейс задержали на полчаса, о чем хозяин был уведомлен еще из аэропорта.

— Приехали по адресу, нашли дом, но попасть в подъезд не смогли. На домофоне не было квартиры, указанной хозяином. Начали ему звонить — никто не отвечает. На дворе ночь. Случайно поймала вай-фай (а уже все вокруг закрыто!), запросила звонок от поддержки сайта Airbnb, - рассказала Виктория. - И тут началось… Они началась искать хозяина, но тщетно. Потом стали предлагать варианты: за наши деньги снять какое угодно жилье с дальнейшей компенсацией, а пока мы будем проживать в этом найденном жилье, самостоятельно искать варианты на замену ранее оплаченного жилья. Разумеется, в два часа ночи никаких вариантов не нашли, потому что хостелы размещают с 12.00 и только на сутки, а отели стоят от 150 евро.

Ночь девушки провели в лобби ближайшего отеля. До шести утра, пока их не попросила уйти администратор, минчанки были на связи со службой поддержки сайта. В телефоне у Оксаны зафиксировано четырнадцать вызовов.

— Сайт компенсирует только 10% от суммы. Нам разрешили выбрать жилье на семь ночей за 50 долларов за ночь. На седьмое мая в эту сумму не укладывается ни один вариант на двоих в пределах Лиссабона. Только далеко за городом! Выбранная нами комната была у метро в центре. Мы просили хотя бы в черте города. Службу поддержки это не волновало. Сказали, чтобы искали варианты на Airbnb, а там уже решат, хватит ли бюджета с компенсацией в 10% (без обозначения конкретной суммы).

Виктория и Оксана нашли другой вариант на Airbnb с заселением после часа дня по местному времени.

— Нам пришло подтверждение о том, что бронь прошла успешно, - рассказала Виктория. - Сумма оплаты на 50 евро меньше, чем первая оплаченная комната (купон компенсации не использован, хотя в личном кабинете обозначается сумма в 31 доллар). Сейчас пытаемся дозвониться в службу поддержки сайта, чтобы нам подтвердили, точно ли комната забронирована нами и стоит ли ехать заселяться. Пока ждем ответного звонка от специалиста, которая всю ночь нам сочувствовала. Мы обе не спим больше суток, находимся в незнакомом городе без уверенности, что нам будет где ночевать до 14 мая. Подруга моя - инвалид второй группы, но пытается жить полноценной жизнью и путешествовать в меру своих физических возможностей. И вот тут такая история…