Какое имя досталось Минску на карте мира с «буквальными» названиями 2 7.05.2018, 13:17

Изображение: ONTHEGOTOURS.COM

Названия городов на новых картах составлены из их этимологических значений.

Команда сервиса On the Go Tours взглянула на карту мира под другим углом, а после дизайнер представил альтернативный вариант территориального деления планеты — с «буквальными» названиями столиц и крупных городов всех государств, пишет «Завтра твоей страны».

Названия городов на новых картах составлены из их этимологических значений. Государства маркированы разными цветами, распределенными на категории, поскольку мир состоит из городов, которые названы в честь людей, животных, природных явлений или предметов.

Например, Осло превратился в «Луга богов», а Бангкок — в «Край диких слив». Рига оказалась «Кладовой», Дублин — «Черным бассейном», Москва — «Рекой», австралийская столица Канберра — «Местом встречи».

«Буквальное» название Минска связано с человеческой деятельностью — «Рыночная площадь», Вильнюс называется «Всплеск», а Киев — «Холм».

Наиболее насыщенным получился африканский континент. Египетский Каир стал «Победоносным», сомалийский Могадишо — «Местом, где находится шах», мадагаскарский Антананариву — «Городом тысячи воинов», а Блумфонтейн в ЮАР — «Фонтаном цветов».

Существуют и более «практичные» названия. К примеру, Пекин — «Северная столица». Или Токио — «Восточная столица».

Этимологические значения названий некоторых городов указывают на их географическое положение: Марсель — «Гавань», Рейкьявик — «Дымная бухта», Тихуана — «Приморье».

По мнению составителей карты, мир с «буквальными» городами выглядит совершенно по-новому и еще больше вдохновляет на путешествия.