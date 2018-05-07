закрыть
7 мая 2018, понедельник, 16:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

The Times: Владимир Путин нам не царь

4
  • 7.05.2018, 13:22
  • 2,500

Протестующие не стали мириться с узурпацией власти.

Полиция задержала почти 1,6 тыс. человек по всей России в ходе протестных акций оппонентов президента Путина накануне его инаугурации на четвертый срок, сообщает The Times, (перевод - inopressa.ru).

"В субботу на основном митинге в Москве на демонстрантов набросились казаки в камуфляжных куртках. Лидера оппозиции Алексея Навального полиция скрутила через считанные минуты после того, как он пришел", - передает корреспондент Том Парфитт.

"Власти, по-видимому, поддерживали группы мужчин в казачьей одежде или попустительствовали им, чтобы те помогли припугнуть участников демонстрации. На фотографиях видно, как один из них наносит удары нагайкой - традиционным хлыстом", - говорится в статье.

Навального отпустили из полицейского участка, предъявив ему обвинения в нарушении правил массовых собраний и в сопротивлении полиции. "Видимо, пришла команда "до инаугурации не сажать", - написал Навальный в Twitter.

"В субботу протесты под лозунгом "Он нам не царь" прошли в десятках городов и мегаполисов по всей стране", - пишет The Times. "Среди тех, кого полиция, часто применявшая дубинки, выхватывала из толпы, были дети, в том числе 13-летний мальчик", - добавляет корреспондент.

Amnesty International назвала разгон митингов возмутительным и потребовала провести независимое расследование.

Замдиректора организации по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев заявил: "Российские власти снова отказались согласовывать протестные митинги, а затем под предлогом этого запрета разогнали собравшихся в Москве и других городах. Но что еще хуже, так это тотальное бездействие полицейских, позволивших неизвестным людям избивать протестующих в Москве".


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич