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Крик души рыбаков: Приходится вычеркивать из списка один за другим любимые водоемы

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  • 7.05.2018, 13:29
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Народное достояние сдается в аренду – оптом и в розницу.

Любителей рыбалки беспокоит то, что озера и даже болота Беларуси постепенно становятся «чьей-то практически собственностью с правом уничтожать, диктовать свои интересы и условия».

По сведениям Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Лукашенко, на февраль 2018 года в Витебской области числится 126 озер, рек, водохранилищ, проток, переданных в аренду для промыслового лова рыбы и организации платной любительской рыбалки или отданных в безвозмездное пользование. Эти водоемы числятся за 57 организациями.

Рыбалка на Лукомльском озере, отдано в аренду в 2015 году. Фото Анастасии Вереск

В феврале этого года в редакцию «Витебского курьера» пришло письмо, которое «выражало мнение подавляющего большинства рыболовов-любителей» Витебской области по поводу аренды водных объектов, выполнения ее условий и платы за пользование водоемами. В письме указано, что материал для него собран в личном общении, общении на форумах, переписке рыболовов-любителей и неравнодушных к ситуации людей и не является претензией к конкретному лицу или организации. В письме много сказано о красоте и уникальности витебских озер, но главная мысль послания касается аренды и продажи белорусских водоемов и рек:

«Никогда не возникало даже мысли, что эти места, озера и даже болота могут стать не нашим общим достоянием, а чьей-то практически собственностью с правом уничтожать, диктовать нам на нашей родной земле свои интересы и условия, продавать нам же наше достояние и право им пользоваться».

Рыбак в Новолукомле. Фото Анастасии Вереск

И вот теперь в «Витьбичи» написал от имени рыболовов-любителей Дмитрий Осипов:

«Путешествуя на велосипедах с друзьями по озерцам и речушкам, даже мысли не допускали, что кто-то из нас станет рыбу продавать. Мы гордились красотой, доступностью озер, считали их достоянием страны и народа, по-доброму хвастались перед приезжими богатством, которое имеем. Много воды утекло с тех пор. Конечно, хорошей рыбы сейчас меньше, она стала хитрее, стократно увеличилось число рыбаков, их оснащенность и возможности, но почти каждый мог найти свое место, учитывая количество и разнообразие озер в нашем крае. В последние годы все большие обороты стало набирать такое явление, как сдача озер в аренду. Речь идет не о разведении рыбы, когда бизнесмен, фирма или организация покупают искусственный пруд или целое рыбоводческое хозяйство, следят за ним, зарыбляют, кормят, выращивают и продают рыбу. Здесь все логично и понятно. Речь идет о природных водоемах, созданных самой природой, которые являются достоянием всего народа.

Рыбаки беспокоятся о том, что озера Витебщины «вот уже несколько лет беспощадно полощут километрами сетей арендаторы». Биозапасы практически уничтожены, и об этом говорят ставшие совсем небольшими уловы на озерах, которые некогда были самыми рыбными в нашем регионе.

Со слезами на глазах и болью в сердце наблюдаем, как одно за другим сдается в аренду народное достояние — озера Лукомльское, Нещедро, Белое, Слидцы, Лисицкое, Должа, Круглое, Лосвидо, Гомель, Обстерно, Важа и другие.

Простого рыболова-любителя очень беспокоит то, что любительскую ловлю рыбы на водоеме, в котором рыба разводилась естественным природным образом, теперь приходится оплачивать. А далеко не всем простым людям легко заплатить по 7—15 рублей с человека в сутки «доброму дяде» только за возможность «помакать» поплавок.

Вот и приходится вычеркивать из списка один за другим любимые водоемы, где учили рыбачить нас отцы, где всю жизнь рыбачили сами, где хотели бы видеть своих детей, — пишет мужчина».

Рыбак вполне логично советует:

«Почему бы не повернуть торговлю природой в более логичное русло по отношению к жителям региона, рыбакам-любителям и неравнодушным к природе людям? Можно ведь, как во всем цивилизованном мире, организовать платные кемпинги и туристические стоянки с соответствующими условиями, инфраструктурой и сервисом. Взимать оплату за нахождение на их территории и сервис».


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