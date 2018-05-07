Мариуш Блащак: Увеличение военного контингента США в Польше реально 7.05.2018, 13:45

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Американцы продемонстрировали понимание польской позиции.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает "Европейская правда" со ссылкой на Defence24.pl.

"Есть такие шансы, они реальны. Польское предложение лежит на столе. Я его обосновываю соображениями безопасности, прежде всего Польши, но и всего НАТО", - отметил Блащак.

Он отметил, что в переговорах с Вашингтоном Варшава использует аргументы относительно солидарности со своими союзниками по НАТО, поскольку польские войска присутствуют в Латвии, Румынии.

Блащак отметил, что во время визита в США в конце апреля он провел переговоры с советником по вопросам международной безопасности президента США Джоном Болтоном, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также с политиками Демократической и Республиканской партии США. По его словам, американцы продемонстрировали понимание польской позиции.

Значительным успехом в польско-американском военном сотрудничестве Блащак назвал подписание в конце марта контракта на поставку в Польше американских систем противовоздушной обороны Patriot. Сумма сделки составила почти $5 млрд.

Министерство обороны США также допустило увеличение своего военного контингента в Польше.

В рамках усиленного передового присутствия НАТО в Польше дислоцируется американская боевая батальонная группа, а в соответствии с инициативой укрепления региона (European Reassurance Initiative - ERI) - боевая группа бронетанковой бригады.