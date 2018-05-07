«Матери 328»: Будем противостоять лжи и обывателям 5 7.05.2018, 13:48

1,247

13 женщин в Калинковичах, Острове и Витебске продолжают 11-й день голодовки.

Состояние здоровья голодающих активисток движения «Матери 328» ухудшается, часть из них, вероятно, прекратит голодовку 7 мая. К голодовке обещают присоединиться женщины из Гродно. Законопроект об изменениях в Уголовный кодекс в части наказания за наркопреступления поступит на рассмотрение «палаты представителей» уже на этой сессии, которая продлится до 29 июня, сообщает «Радыё Рацыя».

Как сообщила активистка инициативы «Материнское движение 328», участница голодовки Лариса Жигарь, об этом ей заявила председатель постоянной комиссии по законодательству «палаты представителей» Наталья Гуйвик в телефонном разговоре 6 мая.

«Состояние здоровья женщин ухудшается», - сообщила инициатор голодовки в Калинковичах Татьяна Каневская: «Тяжело. Слабость, конечно. Уже на улицу выходим с трудом. Мы слабеем, но не духом». По ее словам, мать ждут ответа из администрации Лукашенко, который им обещала дать глава ведомства Наталья Качанова. «Возможно, в понедельник-вторник будет ответ, мы на это надеемся. Иначе грош цена в базарный день их обещаниям. Хотя Качанова призвала нас: поверьте мне!» - рассказала Каневская.

5 мая голодающих в Калинковичах в очередной раз посетил председатель Калинковичского райсовета Виктор Замостик. Также вчера у них были медики - измеряли давление, уровень глюкозы. Активистки подготовили опровержение статьи, которая вышла в «Гомельской правде», и направят его главному редактору. Женщины, по их словам, шокированы подачей материала в государственном издании, где их показали как матерей наркодилеров, исказили факты. «Но мы будем противостоять лжи и обывателям, которые верят таким статьям», - отметили активистки.

7 мая в 16.00 активисты «Материнского движения 328», которые не участвуют в голодовке, намерены посетить администрацию Лукашкенко с письмом поддержки голодающих и попытаться получить ответ о том, что сделано после встречи с Кочановой 2 мая.