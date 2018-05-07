Семилетний ребенок стал самым молодым миллионером в Украине 6 7.05.2018, 13:54

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Cамому старшему миллионеру Украины - 99 лет.

В Украине за 2017 год количество гривенных миллионеров выросло на 16% по сравнению с предыдущим годом. Самым молодым миллионером оказался семилетний ребенок, сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, пишет РБК.

«По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек. При этом один гражданин задекларировал доход в размере более 1 млрд грн», – сообщил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

Отмечается, что всего в 2017 году доход в размере от 1 млн гривен задекларировали 4063 гражданина Украины.

Продан добавил, что наибольшее количество миллионеров зафиксировано в возрастной группе от 45 лет и выше — 2270 человек. Еще 1605 миллионерам от 30 до 45 лет, 188 миллионеров оказались моложе 30 лет. Самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет (Черкассы), а самому старшему — 99 лет (Киев).

По словам Продана, среднестатистический годовой доход украинского миллионера составляет 8,2 млн гривен.