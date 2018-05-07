Государство, которое не умеет слушать 1 7.05.2018, 14:06

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Как белорусские чиновники отвечают на вопросы Комитета ООН против пыток.

27 апреля состоялась презентация доклада Беларуси в Комитете ООН по предотвращению пыток, сообщает сайт инициативы «Правозащитники против пыток».

Заседания тематических комитетов ООН обычно проходит по следующей схеме: сначала проходит презентация докладов, как альтернативных, так и государственного доклада, после чего члены комитета задают уточняющие вопросы всем докладчикам, а докладчики должны давать максимально емкие ответы.

После презентации официального доклада белорусских властей, уточняющих вопросов было много, на подготовку ответов государство получило более двух суток – достаточный отрезок времени, чтобы успеть собрать необходимую информацию и подготовить всеобъемлющие ответы на заданные вопросы. К сожалению, представители белорусской делегации предпочли иначе распорядиться имеющимся временем и, судя по всему, использовали его практикуясь в искусстве недомолвок, лишенного смысла многословия, наполненного цитатами из национального законодательства, и толкованием очевидностей. Не удивительно, что подобные ответы государства не удовлетворили членов комитета, которые были вынуждены задавать многочисленные уточняющие вопросы, а также повторять заданные двумя днями ранее.

Мы начинаем серию статей, посвященных ответам представителей государства, в которых расскажем, почему слова чиновников от Беларуси не соотносятся с действительностью.

О фактах гибели военнослужащих в белорусской армии отвечает Юрий Амбразевич, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях, глава делегации. Его утверждения комментирует Сергей Устинов, глава инициативы «Правозащитники против пыток».

Ю.А.: Хотел бы специально остановиться на вопросе, который уважаемые члены комитета поднимали, о фактах гибели в белoрусской армии. Хочу информировать, что в ходе пресс-конференции министра обороны Беларуси 14 февраля 2018 года, а также на последующих конференциях перед прессой представителей следственного комитета и министерства обороны в связи с завершением предварительного следствия по факту гибели военнослужащего Коржича, были проявлены максимальная открытость и готовность к диалогу с белoрусским обществом. Такая открытая позиция подтверждает неприятие государственными лицами проявления жестокого обращения во всех сферах, в том числе в армии.

С.У.: Уважаемый господин постоянный представитель наверное не совсем правильно понимает открытость и готовность к диалогу с белoрусским обществом. В феврале 2018 я обращался к Министру обороны Равкову А.А. с просьбой о создании круглосуточной горячей линии Минобороны для быстрого обращения солдат и их родственников по фактам нарушения закона в армии, и закрепления права солдата на пользование мобильными телефонами в нормативно-правовом акте. В декабре 2017 «Правовая инициатива» обращалась к Министру обороны с просьбой о создании общественных наблюдательных комиссий при Министерстве обороны и организации консультаций и лекций для новобранцами и уже принявшими присягу солдатами о недопустимости пыток и неуставных отношений. Организация готова была принять посильное участие в разработке законодательного акта о создании подобных комиссий, разработке лекций о недопустимости пыток и организации таких лекций.

Все предложения были отклонены Равковым А.А. за исключением круглосуточной горячей телефонной линии. По словам Министра обороны «В настоящее время Министерством обороны Республики Беларусь прорабатывается наиболее оптимальный вариант функционирования «горячей линии» в круглосуточном режиме». Но уже май, а несмотря на резонансное дело и «и готовность к диалогу с белoрусским обществом» Министерсвом обороны не было принято шагов по организации подобной линии.

Ю.А.: По факту смерти Александра Коржича следственным комитетом предъявлены обвинения трем сержантам. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 455 УК РБ – превышение власти, повлекшее тяжкие последствия. В связи с самоубийством Коржича с октября прошлого года, параллельно со следствием, министерством обороны приняты меры для объективного и всестороннего расследования обстоятельств этого происшествия в рамках собственной компетенции. По результатам проводимых военным ведомством проверок за неприятие исчерпывающих мер по поддержанию строгого уставного порядка министром обороны принято решение отстранения командира и ряда должностных лиц воинской части, в которой проходил службу рядовой Коржич, а также тех, кому военнослужащий был непосредственно подчинен по службе. Несколько должностных лиц уволены из вооруженных сил.

С.У.: Как заявил начальник главного следственного управления Следственного комитета Олег Шандарович, – «Указанные сержанты неоднократно применяли насилие как в отношении Коржича, так и других подчиненных, неоднократно нанося удары руками и ногами по различным частям тела, принуждали за разрешение сходить в магазин на территории воинской части безвозмездно приобретать для них продукты и сигареты. Солдаты фактически за деньги покупали себе право пользоваться в любое время мобильными телефонами». Но именно отсутствие в Уголовном кодексе статьи «Пытка» позволяет не квалифицировать данные преступления с четкой позиции – Пытка.

Ю.А.: По факту смерти Артема Бастюка дважды возбуждалось уголовное дело. Заявление о якобы издевательствах над военнослужащим, жестоком обращении с ним со стороны старших по званию и сослуживцев не подтвердились. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. Как неоднократно подчеркивает министерство обороны, факты гибели военнослужащих в беларусской армии не носят системный характер и представляют собой единичные случаи. Вместе с тем, самая положительная статистика не является поводом для оправдания даже единичных случаев. Министерство обороны, наряду с комплексом профилактических мероприятий, на постоянной основе реализует главный принцип борьбы с преступностью – обеспечение неотвратимости наказания виновных лиц за нарушение законодательства.

С.У.: Действительно, «самая положительная статистика не является поводом для оправдания даже единичных случаев» гибели военнослужащих. Только вот закрытость белoрусской армии и нежелание государства проводить профилактику пыток среди военнослужащих напоминает распространенное в быту шуточное высказывание о характере деятельности правоохранительных органов: «Когда убьют, тогда и приходите». Судя по всему, государство полагает, что «несистемный характер» происшествий предполагает отсутствие необходимости борьбы с практикой дедовщины в армии.

Ю.А.: Масштабность проверок, которые состоялись по итогам общественного резонанса после гибели Александра Коржича по линии МВД может быть продемонстрировано количеством проведенных опросов: более 18 тысяч граждан, в том числе ранее уволенные из ВС военнослужащие, члены их семей и родители. Как результат, принятые организационные профилактические меры обеспечили функционирование более 92 % воинских частей без преступлений и происшествий.

С.У.: Непонятно за какой период высказывается господин Амбразевич, говоря о том, что результат проверок обеспечил функционирование частей без преступлений и происшествий. Если учитывать, что дело Коржича набирало оборот с ноября 2017, а проверки начали проводиться чуть позже, то как можно утверждать о серьезном результате за 4 не полных месяца 2018 года? И что важнее «масштабность проверок» или эффективность расследования? И как обстоят дела в тех 8 % воинских частей, где были преступления и происшествия?