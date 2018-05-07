Жители Новополоцка требуют модернизации завода «Полимир» 2 7.05.2018, 14:44

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Новополоцк - один из самых загрязненных городов Беларуси.

На интернет-площадке «Удобный город» начался сбор подписей под петицией «За чистый воздух в Новополоцке». Авторы петиции требуют немедленно начать модернизацию очистных сооружений производства нитрил акриловой кислоты на заводе "Полимир", сообщает витебская «Весна». Петиция будет направлена в Министерство природы и охраны окружающей среды Беларуси.

Более 50 тысяч тонн выбросов в год

"Город Новополоцк является одним из самых загрязненных городов Беларуси. Выбросы в атмосферный воздух вредных веществ достигают ежегодно 50 тысяч тонн. Территория Новополоцка и прилегающих районов постоянно подвергается негативным воздействием на окружающую среду со стороны предприятий промышленности. Основными источниками вредного воздействия и выбросов загрязняющих веществ, в том числе цианида и синильной кислоты, в воздух являются заводы "Нафтан" и "Полимир", - говорится в обращении.

По мнению авторов петиции, в ноябре 2016 года в Новополоцке прошел "круглый стол" с участием общественности и представителей ОАО "Нафтан", на котором обсуждалась в том числе и необходимость модернизации очистных сооружений в цехах по производству нитрил акриловой кислоты на заводе "Полимир" (входит в структуру "Нафтана"). Говорилось о том, что это нужно сделать, чтобы минимизировать вредное воздействие на окружающую среду.

"Но модернизация не произошла до сегодняшнего дня", - утверждают авторы.

Авторы обращения просят также дать им достоверную информацию о том, какие конкретно загрязняющие вещества выбрасываются в воздух предприятиями "Нафтан" и "Полимир" и какие меры принимает руководство, чтобы уменьшить их негативное влияние на окружающую среду.