закрыть
7 мая 2018, понедельник, 16:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Матвей Ганапольский: Путин со своим окружением – как килька в банке

4
  • 7.05.2018, 14:20
  • 3,049
Матвей Ганапольский
Фото: RFE/RL

Общаться с правителем Кремля побрезгуют многие.

Российский журналист Матвей Ганапольский прокомментировал инаугурацию Владимира Путина, который с 2012 года отказался от традиции ехать с кортежем по Москве:

- Как говорил Жванецкий в известной юмореске, «там, за забором они это производят, там же и потребляют». Вот я, Путин, а вот Царь-пушка, вот я, Путин, а вот Царь-колокол. А дальше – толпа и его Конституция, которая для него – пустое место, судя по вчерашним событиям.

Почему он не едет по зачищенной Москве, как в 2012-м? Боится – это очевидно. Не хочет раздражать своим видом – это тоже очевидно. Не хочет бесить членовозом и кортежем молодежь – это ясно. Хочет быть невидимым мифом – это тоже для него приемлемо, это в ту же, так сказать, копилку.

Но тут важны не причины, а следствия. Теперь он со своим окружением как килька в банке: вот там он будет у себя тусоваться с теми, кто придет, не побрезгует. А побрезгуют многие. Список мировых лидеров, которые прибудут, неизвестен, список элиты малопонятен. Будут все те же, кто обласкан, кто поддерживает в данном случае казаков и титушек, которые вчера были детей. Вот так. Есть великая Россия, а власть ее стыдиться сама себя.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич