Матвей Ганапольский: Путин со своим окружением – как килька в банке 4 7.05.2018, 14:20

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Матвей Ганапольский

Фото: RFE/RL

Общаться с правителем Кремля побрезгуют многие.

Российский журналист Матвей Ганапольский прокомментировал инаугурацию Владимира Путина, который с 2012 года отказался от традиции ехать с кортежем по Москве:

- Как говорил Жванецкий в известной юмореске, «там, за забором они это производят, там же и потребляют». Вот я, Путин, а вот Царь-пушка, вот я, Путин, а вот Царь-колокол. А дальше – толпа и его Конституция, которая для него – пустое место, судя по вчерашним событиям.

Почему он не едет по зачищенной Москве, как в 2012-м? Боится – это очевидно. Не хочет раздражать своим видом – это тоже очевидно. Не хочет бесить членовозом и кортежем молодежь – это ясно. Хочет быть невидимым мифом – это тоже для него приемлемо, это в ту же, так сказать, копилку.

Но тут важны не причины, а следствия. Теперь он со своим окружением как килька в банке: вот там он будет у себя тусоваться с теми, кто придет, не побрезгует. А побрезгуют многие. Список мировых лидеров, которые прибудут, неизвестен, список элиты малопонятен. Будут все те же, кто обласкан, кто поддерживает в данном случае казаков и титушек, которые вчера были детей. Вот так. Есть великая Россия, а власть ее стыдиться сама себя.