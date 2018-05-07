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«В 16 лет работал почти все летние каникулы, чтобы купить джинсы»

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  • 7.05.2018, 15:22

Как бобруйчанин заработал первые деньги.

«Свои первые деньги я заработал в 16 лет, и было это в далеком уже 1979 году. Летние каникулы, впереди последний школьный год, и вот главной мальчишеской мечтой моей были джинсы. Все мы просто бредили джинсами, казалось, что жизнь сразу изменится на 180 градусов, если станешь владельцем заветных штанов», — пишет для tut.by Сергей Романенко из Бобруйска.

— Прежде всего, на джинсы нужны были большие деньги. А стоимость, особенно фирменных, доходила до 200 рублей. Родителей раскручивать на такую дорогущую покупку даже мыслей не возникало. Выход был один — заработать самостоятельно.

С работой, даже временной для школьника, никаких проблем не было. Отец устроил меня на завод, на должность комплектовщика чертежей. Работа «не пыльная», никаких особых знаний и навыков не требовалось, принесли рулоны чертежей — разрезай по формату и собирай комплекты по номерам. Никакого творческого процесса, сплошная рутина — скучно и однообразно, но ведь не зря придумали поговорку «Красота требует жертв».

Ради того чтобы быть модным и стильным, можно было пойти на такие жертвы. В общем, два месяца ударно комплектовал чертежи и заработал около 170 рублей. Но, решив вопрос с деньгами, надо было найти сами джинсы, а это не так-то и просто, в магазинах их не было, да и на базаре никто джинсы не продавал.

Джинсы доставали через знакомых фарцовщиков — бизнесменах того времени. Джинсы для молодежи были не просто модными штанами, они обозначали все. То есть всё остальное у тебя как раз вполне могло быть совершенно заурядным, но если у тебя были джинсы, то ты уже был на пике моды, а для этого и денег не жалко. Так рассуждали многие и покупали втридорога, и я в том числе.

Но зато после того как ты становился обладателем таких штанов, ты начинал себя ощущать самым крутым человеком в мире. Даже несмотря на то что не было тогда такого понятия, как «крутой». Да и сам себя ты чувствовал и красивее, и удачливее, и даже умнее других. Мне, конечно, хотелось отхватить джинсы какой-то известной фирмы, но переплачивать более, чем заработал, не собирался.

И вот наконец я держу в руках новенькие джинсы. Стоят ли они того, чтобы вбухать два месяца работы? Может, лучше костюм на выпускной вечер, импортный, да и на ботинки еще останется. Но зарабатывал ведь на джинсы. Внимательно разглядываю этикетку JORDANS — фирма незнакомая, на задних карманах стильные, вышитые желтыми нитками, петли, потеребил пальцами ткань. Понравились? Да! Ведь первые джинсы — это как и первая любовь. Ну и модель оригинальная, надо брать.

Долго вертелся разными местами перед зеркалом. Примерив обновку, увидел, что в бедрах немного великоваты, но кто тогда смотрел на такие пустяки, как размер. Подвернул штанины по длине манжетами и наконец решил: потянет, все как и хотел.

Конечно же, носил не снимая, жизнь продолжалась теперь в джинсах, и вместе с ней продолжалось ощущение праздника от обладания этими штанцами. Вот такая получилась история заработанных и тут же потраченных первых денег. Может быть, неразумно, но желание быть в модном тренде, джинсах, пересилило.

И сейчас, когда нет дефицита модных вещей, и джинсы стоят, как и должны стоить, и доступны каждому, у молодых людей появляются желания и мечты, соответствующие веяниям сегодняшней моды. И я радуюсь за тех, кто сам может заработать и осуществить желаемое, ощутив при этом всю гамму восторженных эмоций, счастливого человека. Удачи вам! Желайте и исполняйте.


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