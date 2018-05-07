Квартиры в Минске подешевели впервые за девять месяцев 2 7.05.2018, 14:33

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Цена опустилась до $1299 за «квадрат».

Особенность ситуации состоит в том, что, согласно данным Realt.by, квартиры в Минске дешевели в июле 2017 года. Тогда жилая недвижимость подешевела до 1133 долл. за кв. м, а потом постоянно росла в цене на протяжении девяти месяцев, пишет «Ежедневник».

За неделю, c 30 апреля по 7 мая 2018 года, были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города Минска.

Цена предложения квартир в Минске опустилась до 1299 долл. за кв. м. Еще неделю назад цена достигала 1301 долл. за кв. м.

Индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,2% и составил 1299 долл. за кв. м. Это первый случай снижения цен с августа прошлого года.

Для новостроек неделя прошла без ощутимых изменений. Средняя цена квартир в новостройках Минска осталась на уровне 1275 долл. за кв. м.

Несмотря на сокращенную рабочую неделю, предложение квартир продолжило расти. За неделю количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,3%. Квартир с одной и тремя комнатами стало меньше на 0,4-0,5%, в то время как «двушек» и «четырешек» стало больше на 1,5% и 0,3% с Впервые за долгое время в разрезе типов квартир преобладала негативная ценовая динамика. Единственным сегментом, где продолжился рост цен, стали 3-комнатные квартиры (+0,1%). Снижение цен на другие типы квартир колебалось от 0,1% до 0,5%. соответственно.

В четырех районах по итогам недели зафиксирован рост цен. В Партизанском он составил 1,5%, в Октябрьском — 0,5%, в Заводском и Московском — 0,2%. В двух районах цены на квартиры снизились: в Первомайском на 0,5%, а в Ленинском на 0,1%. Для Советского, Центрального и Фрунзенского районов неделя прошла без изменений.

По итогам недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 751 долл. за кв. м (+0,1%), Витебск – 615 долл. за кв. м (+0,2%), Гомель – 618 долл. за кв. м (+0,3%), Гродно – 699 долл. за кв. м (-0,3%), Могилев – 636 долл. за кв. м (+0,1%).