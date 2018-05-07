закрыть
7 мая 2018, понедельник, 16:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Квартиры в Минске подешевели впервые за девять месяцев

2
  • 7.05.2018, 14:33
  • 1,291

Цена опустилась до $1299 за «квадрат».

Особенность ситуации состоит в том, что, согласно данным Realt.by, квартиры в Минске дешевели в июле 2017 года. Тогда жилая недвижимость подешевела до 1133 долл. за кв. м, а потом постоянно росла в цене на протяжении девяти месяцев, пишет «Ежедневник».

За неделю, c 30 апреля по 7 мая 2018 года, были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города Минска.

Цена предложения квартир в Минске опустилась до 1299 долл. за кв. м. Еще неделю назад цена достигала 1301 долл. за кв. м.

Индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,2% и составил 1299 долл. за кв. м. Это первый случай снижения цен с августа прошлого года.

Для новостроек неделя прошла без ощутимых изменений. Средняя цена квартир в новостройках Минска осталась на уровне 1275 долл. за кв. м.

Несмотря на сокращенную рабочую неделю, предложение квартир продолжило расти. За неделю количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,3%. Квартир с одной и тремя комнатами стало меньше на 0,4-0,5%, в то время как «двушек» и «четырешек» стало больше на 1,5% и 0,3% с Впервые за долгое время в разрезе типов квартир преобладала негативная ценовая динамика. Единственным сегментом, где продолжился рост цен, стали 3-комнатные квартиры (+0,1%). Снижение цен на другие типы квартир колебалось от 0,1% до 0,5%. соответственно.

В четырех районах по итогам недели зафиксирован рост цен. В Партизанском он составил 1,5%, в Октябрьском — 0,5%, в Заводском и Московском — 0,2%. В двух районах цены на квартиры снизились: в Первомайском на 0,5%, а в Ленинском на 0,1%. Для Советского, Центрального и Фрунзенского районов неделя прошла без изменений.

По итогам недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 751 долл. за кв. м (+0,1%), Витебск – 615 долл. за кв. м (+0,2%), Гомель – 618 долл. за кв. м (+0,3%), Гродно – 699 долл. за кв. м (-0,3%), Могилев – 636 долл. за кв. м (+0,1%).


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич